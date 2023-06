Borussia Dortmund will wohl Top-Talent verkaufen – es wäre ein echter Hammer

Die Fans von Borussia Dortmund haben in dieser Transferphase wohl mit vielem gerechnet, doch das dürfte selbst sie aus den Socken hauen: Laut einem Bericht plant der BVB jetzt den Verkauf von einem echten Top-Talent.

Demnach denke Borussia Dortmund darüber nach ausgerechnet Giovanni Reyna in diesem Sommer abzugeben. Falls der US-Boy wirklich gehen sollte, wäre das ein echter Hammer.

Borussia Dortmund: Lässt der BVB Reyna wirklich ziehen?

Mit gerade einmal 16 Jahren wechselte Giovanni Reyna aus New York in die Jugendabteilung von Borussia Dortmund. Nur ein halbes Jahr später feierte er schon sein Debüt in der Bundesliga und gilt seitdem als eines der wertvollsten Talente im BVB-Kosmos.

Doch seit zwei Jahren ist die Karriere von Giovanni Reyna ins Stocken geraten. Der US-Boy kämpft regelmäßig mit Verletzungen, war zuletzt nie wirklich fit. Trotzdem erzielte er in dieser Saison bei 30 Einsätzen – meist als Joker – starke sieben Treffer und vier Vorlagen.

Laut „Bild“ soll Borussia Dortmund nun aber darüber nachdenken, den 20-Jährigen in diesem Sommer zu verkaufen. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025. Eile wäre also nicht unbedingt geboten.

Verletzungsanfälligkeit und große Konkurrenz

Für Zweifel könnten aber seine Verletzungsanfälligkeit und die große Konkurrenz im BVB-Kader sorgen. Auf den Außenbahnen kämpft er gegen Donyell Malen, Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens und Julien Duranville um Einsatzzeit, im offensiven Mittelfeld bzw. als hängende Spitze stehen Julian Brandt, Marco Reus und Youssoufa Moukoko ihm im Weg.

Dennoch ist es schwer zu glauben, dass Borussia Dortmund sein US-Juwel in diesem Sommer abgibt. Welches Potential er hat, konnte er vor seiner Verletzungsmisere eindrucksvoll unter Beweis stellen.