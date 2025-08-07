Witz-Angebot für Schalke-Star Sylla flattert rein: Knappen-Bosse reagieren direkt

In einer perfekten Schalke-Welt würde Moussa Sylla wohl langfristig die Königsblauen mit seiner Treffsicherheit erfreuen. Bereits im Eröffnungsspiel gegen die Hertha erzielte der Angreifer den mitentscheidenden Treffer zum 1:0. Doch er steht auf der Transferliste des Vereins – notgedrungen.

Denn Schalke braucht Geld auf dem Konto so dringend wie Punkte in der Tabelle. Daher könnte in dieser Transferperiode noch ein erzwungener Wechsel des Top-Stürmers anstehen. Ein konkretes Angebot liegt mittlerweile vor.

Schalke: Fünf Millionen für Sylla

Ein ausländischer Klub soll fünf Millionen Euro plus Boni für Sylla geboten haben. Für Schalke ist das zu wenig. Diese Entscheidung fällten die Bosse bereits nach kurzer Bedenkzeit, berichtet „Sportbild„. Insgesamt erhoffe sich der finanziell angeschlagene Klub ein Paket zwischen sieben und acht Millionen Euro für seinen Top-Torschützen. Doch wie realistisch ist dieser Wunsch?

+++Transferstrategie: Erfolgskonzept für S04?+++

Keine Frage: Sylla ist treffsicher und bietet mit 25 Jahren noch weiteres Entwicklungspotenzial. Demnach kann Schalke selbstbewusst in den Verhandlungen auftreten. Doch die eigenen finanziellen Sorgen beeinflussen an dieser Stelle auch die Transfergespräche mit anderen Klubs. Schließlich wissen auch diese davon, dass Schalke den Stürmer loswerden will oder muss.

Zugzwang bei Sylla-Verkauf

Schließlich benötigt Schalke Mehreinnahmen in diesem Sommer, um einen Punktabzug in der zweiten Liga zu umgehen (mehr dazu hier). Nur ein Verkauf von Sylla oder Taylan Bulut dürfte hierfür ausreichend hohe Transfererlöse in Aussicht stellen. Und so steht Schalke unter Zugzwang.

Top Sport-News des Tages:

Eine Situation, die sich andere Vereine zu Nutze machen könnten. Ob die S04-Verantwortlichen dennoch ihre geforderten sieben bis acht Millionen Euro für Sylla erhalten werden, bleibt offen. Fest steht: Fünf Millionen sind — Stand jetzt – noch deutlich zu wenig.