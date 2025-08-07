BVB lehnte Transfers ab: Jetzt kommen die Gründe ans Tageslicht

Noch kann der BVB die Wünsche vieler Fans auf dem Transfermarkt in diesem Sommer nicht erfüllen. Borussia Dortmund hat bislang nur Jobe Bellingham verpflichtet. Zwei potenzielle Transfers lehnte die schwarzgelben Verantwortlichen hingegen ab.

Johan Bakayoko und Andrija Maksimovic, die beide letztlich bei RB Leipzig landeten, wurden den Dortmundern zuvor angeboten. Allerdings war der BVB nicht überzeugt, dass beide eine Verstärkung darstellen würden.

BVB: Fokus auf bestehenden Kader

Johan Bakayoko hätte vor seiner Leipzig-Unterschrift nach Dortmund wechseln können. Auch Maksimovic zeigte Interesse an Schwarzgelb, entschied sich jedoch für Leipzig, wie unter anderem „Sky“ berichtet.

Die Verantwortlichen der Borussia sahen keinen Mehrwert gegenüber den bestehenden Spielern. Leipzig zahlte für Bakayoko 18 Millionen Euro und für Maksimovic 14 Millionen Euro Ablöse und konnte sich so die Dienste der Offensiv-Akteure sichern.

Sorge um die offensive Kaderqualität

Mit Jobe Bellingham wurde bislang nur ein Sommertransfer abgeschlossen. Dieser wechselte für 30 Millionen Euro aus Sunderland. Perspektivisch besteht in Dortmund aber Handlungsbedarf in der Offensive. Verletzungen, ein Abgang und ein anstehender Transfer schwächen die Optionen der Dortmunder in diesem Bereich.

Die BVB-Kaderplaner müssen nun zügig reagieren, um die entstandenen Lücken zu schließen. Ob weitere Transfers folgen, bleibt abzuwarten.

