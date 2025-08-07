Peinlich-Patzer bei der Rente: 11 Millionen zu viel eingezogen

Im Juli 2025 mussten 22 Millionen Rentner in Deutschland eine Nachzahlung für die Pflegeversicherung leisten. Grund war eine rückwirkende Erhöhung des Beitragssatzes von 3,4 auf 3,6 Prozent zum 1. Januar. Während Arbeitnehmer den erhöhten Satz seit Januar zahlen, erfolgte bei Rentnern eine einmalige Nachzahlung im Juli. Doch es gab einen fatalen Patzer, der 11 Millionen an Rente zu viel eintrieb!

Das interessiert Dich vielleicht auch: ++Junge Frauen zeigen den Hitlergruß und Trump profitiert – so gefährlich ist X wirklich++

Denn obwohl der Plan eigentlich rechtens war: Die Nachzahlung wurde falsch berechnet, wie die Bild zuerst berichtete.

Ungerechte Berechnung der Nachzahlung

Statt der tatsächlichen Rente von Januar bis Juni diente die erhöhte Juli-Rente als Berechnungsgrundlage. Dadurch zahlten Rentner mehr, als sie eigentlich müssten. Auch wenn es sich oft nur um geringe Beträge handelt, ist das Vertrauen in die Renten-Verwaltung erschüttert, so Bild.

Zu dem Thema noch spannend: ++Unser Renten-System benachteiligt Frauen – wie sie sich vor Altersarmut schützen können++

Ein weiteres Problem betrifft Neurentner, die seit Juni Rente beziehen. Diese hatten als Arbeitnehmer bereits den höheren Beitrag geleistet – und zahlen nun mit ihrer Rente erneut rückwirkend ab Januar. Damit wird diese Gruppe doppelt belastet, wenn auch mit geringen Beträgen.

Rente wird doppelt belastet

Reiner Holznagel vom Bund der Steuerzahler kritisiert den Vorgang gegenüber der Bild deutlich: „Gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern ist das nicht fair!“ Trotz der berechtigten Kritik plant das Sozialministerium keine Erstattung. Eine Sprecherin von Ministerin Bärbel Bas bestätigte: Eine Rückzahlung der zu viel gezahlten Pflegebeiträge sei nicht vorgesehen.

Mehr Spannende Artikel gibt´s hier:

Die Folge: Insgesamt flossen rund 11 Millionen Euro zu viel in die Pflegeversicherung – auf Kosten der Rentner. Selbst wenn es pro Person nur wenige Euro sind, zeigt der Vorgang, wie wenig Sorgfalt in der Rentenverwaltung herrscht. Für viele Betroffene bleibt das Vertrauen in eine gerechte Rente erschüttert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.