Jude Bellingham: Diese Kroos-Aussage klingt wie eine Drohung – Ex-BVB-Star reagiert sofort

Monatelang wurde spekuliert – seit Mittwoch (14. Juni) ist der Transfer von Jude Bellingham zu Real Madrid endgültig offiziell. Borussia Dortmund erhält für den britischen Superstar 103 Millionen Euro, der in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat.

Eine enorme Summe für einen 19-Jährigen. Beim spanischen Rekordmeister gab es in der Vergangenheit ebenfalls schon einen Mega-Transfer in ähnlicher Form. Das rief die Real-Legende Toni Kroos auf den Plan, dessen jüngste Aussagen wie eine kleine Drohung in Richtung Jude Bellingham klingen. Der Ex-BVB-Star reagierte prompt auf einer Pressekonferenz.

Jude Bellingham: Kroos-Aussage klingt wie eine Drohung

Es ist wohl der spektakulärste Transfer in diesem Sommer: Jude Bellingham wird sich Real Madrid anschließen. Der 19 Jahre alte Engländer zeigte schon bei Borussia Dortmund sein Talent, soll das jetzt auch beim Rekordsieger der Champions League unter Beweis stellen. 103 Millionen hat Real an den BVB überweisen. Bis zu 30 Prozent dieser Somme, 30,9 Millionen Euro, könnten künftig erfolgsabhängig von Madrid nach Dortmund fließen. Der Brite wird seinen neuen Verein also maximal 133,9 Millionen Euro kosten.

Was hält der Weltmeister von 2014 von dem Mega-Transfer? In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ hat sich Toni Kroos geäußert. „Wir hatten jetzt auch jemanden, der für viel Geld gekommen ist und seine Karriere quasi hat ruhen lassen. Da würden alle auch im Nachhinein sagen: Das war kein so guter Transfer. Aber gehen wir mal vom Positiven aus.“

Die Rede ist hier von Eden Hazard, der im Sommer 2019 für 115 Millionen Euro vom FC Chelsea kam. Der Belgier hatte immer wieder körperlichen Problemen und mangelnder Fitness zu kämpfen und konnte sich nie bei Real durchsetzen. In diesem Sommer haben sich Hazard und Real auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Ein Transfer, der wohl als das größte Missverständnis in der Geschichte der Königlichen eingehen wird.

Bellingham über Kroos und Modric: „Werden genervt sein“

Aussagen, die in Richtung Jude Bellingham gehen und die er auch sicherlich mitbekommen hat. Auf der Präsentation des 19-Jährigen in der spanischen Hauptstadt zeigte sich dieser glücklich. Mit Kroos und vor allem Luka Modric hat der Ex-BVB-Star jetzt aber zwei Weltklasse-Spieler als Konkurrenten für das Mittelfeld.

Angesprochen darauf sagte der britische Nationalspieler: „Für meine Karriere und Erfahrung ist das von unschätzbarem Wert. Was ich gerade von Modrić und Kroos mitnehmen werde, wird unglaublich sein. Ich werde wie ein Schwamm sein, der alles aufsaugt. Sie werden nach der ersten Woche wahrscheinlich genervt von mir sein. Ich kann es nicht abwarten, von ihnen zu lernen – kombiniert mit den jungen Spielern. Es ist ein großartiger Kader.“

Die Ablösesumme ist definitiv monströs, doch Bellingham ist motiviert und wird genauso weitermachen, wie zu seiner Zeit in Dortmund. Dann kann er Kroos vom Gegenteil überzeugen.