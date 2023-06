Jude Bellingham: Jetzt ist es endgültig offiziell! Fans weinen bittere Tränen

Was Borussia Dortmund vor wenigen Tagen schon mit einer Ad-hoc-Meldung andeutete, ist nun auch endgültig unter Dach und Fach: Jude Bellingham wechselt zu Real Madrid. Das teilten die „Königlichen“ am Mittwochmittag (14. Juni) mit.

Jude Bellingham wird am Donnerstag (15. Juni) offiziell im Trainingszentrum von Real Madrid vorgestellt. Anschließend stellt er sich den Medien. Borussia Dortmund verabschiedete sich derweil von seinem Superstar.

Jude Bellingham: Real Madrid gibt Wechsel offiziell bekannt

Für die fixe Summe von 103 Millionen Euro wechselt Jude Bellingham zu Real Madrid. Diese Summe veröffentlichte der BVB bereits in seiner Ad-hoc-Meldung. Nun teilte der Klub mit, dass man über einen Zeitraum von sechs Jahren weitere leistungsbezogene Boni erhält.

„Wir danken Jude für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund. Es war eine phantastische gemeinsame Zeit“, sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, und fügte hinzu: „Unser Dank gilt auch Real Madrid für die immer fairen und konstruktiven Gespräche.“

Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt: „Jude hat bei uns in jungen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen. Er hat sich nun dazu entschieden, den Schritt zu Real Madrid jetzt schon gehen zu wollen. Wir bedanken uns für all das, was er uns und unserem Spiel gegeben hat und wünschen Jude für die Zukunft alles, alles Gute!“

Fans weinen bittere Tränen

Bellingham richtet zum Abschied seine Worte an die Fans: „Danke an alle beim BVB und an die Fans für alles in den vergangenen drei Jahren. Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten. Auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen. Einmal Borusse, immer Borusse. Alles Gute für die Zukunft. Heja BVB!“

Für die Fans von Borussia Dortmund war der Abschied von Jude Bellingham zwar erwartbar, ist nun aber doch ganz schön hart. Sie weinen bittere Tränen, in den Sozialen Medien sieht man zigfach den „Heul“-Emoji. Bellingham entwickelte sich in Windeseile zum Leistungsträger und spielte sich mit seiner ehrgeizigen Art schnell in die Herzen der Fans. Nach Erling Haaland, Jadon Sancho und Co. müssen sie nun den nächsten tränenreichen Abschied verkraften.