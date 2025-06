Bayern München kriegt Schluckauf – BVB jagt Super-Juwel

Trotz der aktuell laufenden Klub-WM in den USA dürften die Verantwortlichen von Bayern München ihren Fokus derzeit voll auf die Planungen für die kommende Saison legen. Vor allem in den Pokalwettbewerben erwartet man in Zukunft wieder Titel.

Zuletzt sorgte vor allem ein Juwel für eine Menge Spekulationen rund um Bayern München. Doch der FCB ist mit seinem Interesse offenbar nicht allein. Nun schaltet sich ausgerechnet Borussia Dortmund ein.

Bayern München und BVB buhlen um Darvich

Fußball-Deutschland staunte im Sommer 2023 nicht schlecht, als Noah Darvich im Alter von gerade einmal 16 Jahren für zweieinhalb Millionen Euro zum FC Barcelona wechselte. Wirklich ausgezahlt hat sich sein Abgang vom SC Freiburg jedoch noch nicht, denn in Katalonien konnte sich der Offensivmann bis dato noch nicht durchsetzen. In der Zweitvertretung von Barca fungiert Darvich maximal als Edeljoker.

Aufgrund der stagnierenden Entwicklungen Davichs wurden die Bayern zuletzt als potenzieller Abnehmer genannt. Wie die „Mundo Deportivo“ jetzt allerdings berichtet, soll sich nun auch Borussia Dortmund ins Rennen um den Zehner eingeschaltet haben. Weil Darvichs Vertrag nur noch bis Sommer 2026 läuft, wäre der 18-Jährige zudem für vergleichsweise wenig Geld zu haben.

Keine Perspektive in Barcelona

Ein vorzeitiger Abgang aus Barcelona scheint für Darvich unterdessen unausweichlich. Zwar soll Trainer Hansi Flick den deutschen Youngster durchaus schätzen, allerdings kam der Linksfuß zuletzt trotz Trainerwechsel in Barcas Zweitvertretung nicht zum Zug.

Das Problem aus Sicht von Bayern München: Die Chancen auf Spielzeit bei den Profis dürften auch beim deutschen Rekordmeister nicht gerade steigen. Ganz anders sieht das in Dortmund aus, wo Talente bekanntermaßen etwas früher die Chance in der ersten Mannschaft bekommen. Und dennoch: Der Kampf um Darvich ist für den FCB trotz des BVB-Interesses noch lange nicht verloren.