Borussia Dortmund: Statt Königstransfer Alvarez – SEIN Wechsel hätte einen dicken Vorteil

Das Warten bei Borussia Dortmund hält eine weitere Woche an. Seit Tagen hoffen die Fans auf die erlösende Meldung, die einen neuen Mittelfeldspieler präsentiert. Bisher galt Edson Alvarez als Königslösung für die schwarz-gelbe Elf.

Jedoch zieht sich der Transfer, die Verhandlungen, wenn es sie denn gibt, scheinen nicht vorwärts zu kommen. Schon werden Gerüchte um einen anderen Spieler bei Borussia Dortmund laut. Seine Verpflichtung hätte einen entscheidenden Vorteil.

Borussia Dortmund: Alvarez in der Warteschleife

Der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam sollte der neue aggressive Leader beim BVB werden. In den Niederlanden stellte Alvarez diese Qualitäten bereits unter Beweis. Unermüdlich schmeißt er sich in jeden Ball und Gegner, der droht, in den Strafraum oder in die Nähe zu gelangen.

Ein Wechsel ins Ruhrgebiet schien bereits sicher. Besonders seit der Abgang von Jude Bellingham durch ist und Borussia Dortmund 103 Millionen Euro eingenommen hat. Doch jetzt stockt das ganze Vorgehen. Offenbar auch, weil Ajax plötzlich 45 Millionen Euro für seinen Spieler aufruft. Denn auch englische Vereine sind am Mexikaner dran. Ajax will den Preis nach oben treiben.

Ersatz schon auf der Liste?

Borussia Dortmund braucht also einen Bellingham-Ersatz-Ersatz. Als solcher tat sich zuletzt Morten Hjulmand hervor. Nun berichtet auch die „Bild“, dass der Däne ein heißer Kandidat beim BVB sei. In der abgelaufenen Saison stand er in 35 Spielen für US Lecce in der Serie A auf dem Feld.

Morten Hjulmand steht wohl auf dem BVB-Zettel. Foto: IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Der große Vorteil: Anders als Alvarez wäre Hjulmand ein echtes Schnäppchen. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft nur noch über ein Jahr. Zudem ist sein geschätzter Marktwert deutlich geringer, liegt bei ca. 15 Millionen Euro (via Transfermarkt). Wird er also der neue Abräumer vor der Dortmunder Defensive?

Borussia Dortmund hätte mehr Spielraum

Damit einher ginge die Tatsache, dass der BVB auf einmal mehr Spielraum für weitere Wechsel hätte. Zuletzt kündigte Boss Hans-Joachim Watzke an, bis zu 65 Prozent der Transfereinnahmen in neue Spieler reinvestieren zu wollen.

Mit Alvarez und Ivan Fresneda (ebenfalls heißer Kandidat für knapp 20 Millionen Euro) hätte man dieses Budget bereits ausgeschöpft. Schnappt sich Borussia Dortmund also Hjulmand, wäre mindestens ein weiterer Spieler im selbst gesetzten Budget drin.