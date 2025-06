Klub-WM und Co. ein Problem fürs ZDF? TV-Moderator spricht Klartext

Die Klub-WM läuft. Der Sommer ist da. Jeden Tag Live-Fußball im Fernsehen – klingt doch gar nicht so verkehrt. Doch die Klub-WM wirft lange, dunkle Schatten. Bereits vor dem Turnier überwog hierzulande die Kritik der Vorfreude.

Nicht nur Fans sehen den neuen Wettbewerb kritisch, auch Protagonisten aus der Fußballwelt sind nicht zwingend angetan. So auch ZDF-Moderator Sven Voss. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er offen über seine Haltung zu dem Turnier, die Übersättigung für Fans und Spieler und die Konkurrenz zur Frauen-EM, die das ZDF übertragen wird.

Konkurrenz der Großturniere

Für Voss gibt es vor allem ein Problem: „Es ist ein sehr kommerzieller Wettbewerb, bei dem das Sportliche nicht unbedingt im Vordergrund steht“, kritisiert der ZDF-Moderator die Klub-WM. Zudem sei die Übersättigung an Fußballturnieren nicht zu übersehen. Man könne „jeden Tag mindestens ein Live-Spiel irgendwo schauen“ und jedes Mal werde einem dabei signalisiert, „dass das jetzt aber ein sehr wichtiges Spiel ist, das man nicht verpassen darf“. Dieser Überfluss würde zu einem gewissen Desinteresse führen.

Zudem grätscht die FIFA mit ihrem neuen Turnier-Format (14. Juni – 13. Juli) jetzt voll in den Turnier-Zeitraum der Damen (2. Juli – 27. Juli) hinein. Entsteht hier Konkurrenz, gar ein Problem für die Übertragung der Frauen-EM? Immerhin erfreuten sich die ersten deutschen Spiele der Klub-WM auf Sat.1 einer überraschend großen Beliebtheit (mehr dazu hier).

+++Auch Claudia Neumann übt Klub-WM-Kritik+++

Im Gegensatz zur Klub-WM läuft die Frauen-EM im ZDF. Voss sieht aber einen großen Vorteil bei der anstehenden Europameisterschaft: „Die Fußball-EM der Frauen ist geradezu ein Gegenentwurf zu dieser überdimensionierten Klub-WM: Dort findet alles auf einer Entwicklungsebene statt, die man nachvollziehen kann.“

Fan-Interesse an Klub-WM-Übertragung

Allerdings überraschen hierzulande gerade die Fernseh-Quoten der ersten Bayern- und Dortmund-Spiele. Das Fan-Interesse scheint doch größer als vor Turnier-Start prognostiziert. Ob die Frauen-EM im ZDF hier mithalten können wird?

Zumindest die deutschlandweite Begeisterung für die Frauen-Nationalmannschaft in den letzten Jahren lässt darauf schließen. Der Konkurrenzkampf zur Klub-WM wird in den kommenden Wochen dennoch bestehen. Denn die geht während der deutschen Gruppenspiele genau in die fortgeschrittene Ko-Phase.