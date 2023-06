Borussia Dortmund: Heftiger Wirbel um Transferflirt! Jetzt wehrt er sich – „Diskriminiere niemanden“

Das mögliche Interesse von Borussia Dortmund an Felix Nmecha hat in den vergangenen Tagen für riesigen Wirbel gesorgt. Weil der Fußballprofi des VfL Wolfsburg in der Vergangenheit mit queerfeindliche Postings absetze, stellt sich ein großer Teil der BVB-Fanszene quer.

Jetzt hat der Felix Nmecha selbst zu den Vorwürfen geäußert und wehrt sich. Der Wunschspieler von Borussia Dortmund versucht, die Situation zu beruhigen.

Borussia Dortmund: Wunschspieler Nmecha wehrt sich

Nmecha teilte am Freitagabend (16. Juni) ein Foto von sich und dem Stuttgarter Josha Vagnoman. Das Besondere an dem Bild: Vagnoman trägt ein Trikot mit einem Regenbogen. Dazu schreibt Nmecha: „Auf meiner bisherigen Fußballreise habe ich Menschen aus verschiedenen Hintergründen, Ethnien und Überzeugungen getroffen. Es ist wichtig, dass ich klar mache, dass ich wirklich ALLE Menschen liebe und niemanden diskriminiere.“

Weiter schreibt er: „Ich habe die Liebe Jesu auf eine Weise kennengelernt, die Barrieren und Grenzen aufbricht, und ich bin leidenschaftlich dafür, das, was ich erlebt habe, mit anderen zu teilen. Ich lerne, die guten Nachrichten zu kommunizieren, damit jeder die Freude, den Frieden und die Beziehung, die ich erlebt habe, verstehen und erleben kann.“ Seine abschließende Botschaft: „Gottes Liebe ist für alle.“

Der 22-Jährige ist seit einigen Tagen bei Borussia Dortmund im Gespräch und ist dadurch immer mehr in den Fokus gerückt. Bei den Fans stößt das Transfer-Gerücht aber auf wenig Gegenliebe. Nmecha wird vorgeworfen, queerfeindlich zu sein. Grund dafür sind mehrere Postings des Mittelfeldspielers.

Im Pride-Month Juni postete er ein Foto, in dem er die Pride-Bewegung mit Teufelsanbetern gleichsetzt. Und Anfang des Jahres teilte er ein Video des rechtspopulistische amerikanische Kommentator Matt Walsh, der sich immer wieder transfeindlich äußert.

Ob Nmecha die Fans mit seinem neusten Posting vom Gegenteil überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Ein BVB-Fanclub hat sich jedenfalls schon klar positioniert und gegen einen Transfer ausgesprochen.