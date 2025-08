Trauer um Reporter-Legende – Ulli Potofski ist tot

Fußball-Deutschland erreicht die nächste traurige Nachricht: Nach dem Tod von Weltmeister Frank Mill am Dienstag (5. August) vermeldet die „Bild“, dass Reporter-Legende Ulli Potofski nach schwerer Krankheit verstorben ist.

Vor allem bei Sky machte sich Ulli Potofski einen Namen. Über mehrere Jahre kommentierte er die Spiele, wurde auch durch seine Reporterarbeit beim Pay-TV-Sender immer beliebter.

Trauer um Ulli Potofski: Reporter ist verstorben

Bei den Fußball-Fans war Ullrich „Ulli“ Potofski sehr beliebt. Über mehrere Jahre war für seine markanten Stimme bekannt. Seine Laufbahn begann in den 1980er Jahren bei RTL, wo er vor allem über Fußball berichtete. Aber er berichtete auch über den legendären Wimbledon-Sieg von Boris Becker. Zudem arbeitete er auch für DSF (heute Sport1).

Ab 2006 wechselte er dann zu Sky und wurde direkt ein wichtiger Teil der Berichterstattung über den deutschen Profifußball.

Wenige Wochen vor seinem Tod postete Potofski einen Dank an seine Nadja. In einem Foto zeigte er sich und seine Lebensgefährtin. „In guten wie in schlechten Zeiten! Meine Lebensgefährtin Nadja war immer da! Ist immer da! Seit über 10 Jahren! Danke – auf die nächsten Jahre in Liebe und Zuversicht!!!“.

+++ Mehr Infos in Kürze +++