Tragödie vor Drehbeginn! „Bachelor“ Martin spricht über Todesfall

Die aktuelle Staffel von „Die Bachelors“ wirkt auf den ersten Blick wie ein Traum: Sommer, Sonne und romantische Dates. Doch die Realität hinter den Kulissen war für „Bachelor“ Martin Braun alles andere als paradiesisch. Kurz vor Drehbeginn der Show musste der 36-Jährige zwei schwere Verluste verkraften.

Seine Offenheit über die Tragödien gibt Einblicke in eine besonders herausfordernde Zeit, in der er sich nicht nur um die Herzen der Kandidatinnen bemühte, sondern auch mit seiner eigenen Trauer kämpfte.

„Bachelors“-Star Martin spricht über Trauer

In einem Date mit Favoritin Lena gibt Martin der „Bild“-Zeitung zufolge einen kurzen Einblick in sein Seelenleben: „Kurz bevor ich hierhin bin, sind zwei Leute gestorben. Einer aus dem Büro und einer meiner Stiefbrüder.“ Sein Stiefbruder Oliver verlor den Kampf gegen den Krebs nur zwei Wochen vor Martins Abreise nach Kapstadt. „Er war ein Freigeist und hat sich immer sehr liebevoll um meine Töchter und alle anderen Kinder gekümmert,“ erinnert sich der „Bachelor“ an die enge Bindung zu ihm.

+++ Kuss-Dilemma bei „Die Bachelors“ – „Ich war sehr enttäuscht“ +++

Die Nachricht vom Tod seines Stiefbruders brachte Martins Teilnahme für kurze Zeit ins Wanken. „Natürlich habe ich überlegt, nicht mitzumachen. Aber alle in der Familie meinten, das hätte Oli auch nicht gewollt.“ Schließlich entschied sich Martin, trotz des Verlusts an der Show teilzunehmen. Während der Dreharbeiten suchte er Wege, seine Trauer zu verarbeiten.

Unterstützung am TV-Set

„Am Tag seiner Beerdigung war ich schon auf dem Dreh“, erzählt Martin. Unterstützung fand er in seinem Bruder Tobi, der ebenfalls für die Produktion vor Ort war. „Wir konnten beide noch mal miteinander reden und das verarbeiten“, betont der „Bachelor“, der die Dreharbeiten trotz der schwierigen Situation zu Ende brachte.

Neben dem familiären Verlust traf Martin kurz zuvor auch der Tod eines engen Arbeitskollegen. „Er war die letzten vier Jahre immer wieder für mich da“, erklärt der „Bachelor“ über den Kollegen, mit dem er sein Büro teilte. Der doppelte Verlust hinterließ tiefe Spuren. Dennoch entschied sich Martin, seine Gefühle vor den Kameras zu zeigen: „Es kann ruhig jeder sehen, dass ich Gefühle und Schmerz habe und dass ich damit offen umgehe.“

Die aktuelle Staffel der „Bachelors“ zeigt nicht nur romantische Geschichten, sondern auch die Stärke von Martin Braun, der seine Trauer und Herausforderungen offen teilt. Seine Bereitschaft, Verletzlichkeit zu zeigen, macht ihn zu einem authentischen und inspirierenden Rosenkavalier. Inmitten des Paradieses geht es für ihn nicht nur um Liebe, sondern auch darum, mit schweren Schicksalsschlägen umzugehen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.