Headliner richten sich kurz vorm Olgas Rock mit emotionalen Worten an Fans – „Unvergesslich“

Lange hatte das Olgas Rock noch ein großes Rätsel um den letzten Act im Line-up gemacht. Nun ist es seit ein paar Tagen offiziell: Sondaschule sind als zweiter Headliner geladen und komplettieren das Aufgebot im Olga Park. Vom 8. bis 9. August wird dann in Oberhausen gerockt, gepogt und gemosht, was das Zeug hält.

Kurz vor dem Start des Festivals wenden sich Sondaschule noch an ihre Fans und Besucher des Olgas Rock. Ihre Worte zielen direkt ins Herz.

Sondaschule heizt vor Olgas Rock ein

Sondaschule blasen zur „letzten Runde“. Auf Instagram wendet sich die Band mit animierenden Worten an Fans und Besucher des Umsonst-und-draußen-Festivals. Olgas Rock sei nicht nur „das schönste Festival im Ruhrgebiet“, sondern findet in diesem Jahr auch zum letzten Mal statt.

„Kommt zahlreich, wir kommen auch. Lasst uns den Pott abreißen“, bittet die Band aus dem Ruhrgebiet deshalb um Unterstützung. „Lasst uns zusammen die letzte Runde unvergesslich machen!“

Olgas Rock, die Letzte

Die Ruhrpott-Ska-Punker haben selbst bereits eine „lange und persönliche“ Geschichte mit „der Olga“, wie sie auf Instagram weiterführen. „Für uns war sie eine der Ersten, wie für unzählige andere Bands aus dem Pott, die uns eine Plattform gegeben hat. Vor über 20 Jahren standen wir freitags um 14:30 Uhr als erste Band des Festivals auf der gefühlt riesigen Bühne und durften das Festival eröffnen“, erinnern sich die fünf Bandmitglieder zurück.

„Wir konnten glücklicher nicht sein und wahrscheinlich waren es genau solche Momente, die uns dazu gebracht haben, niemals mehr aufzuhören, diesem Gefühl hinterherzujagen. Wir durften über die Jahre immer wieder kommen, bis wir 2018 vor 12.000 Besuchern die Headlinerposition am Samstag inklusive Einlassstop spielen durften. Aber es war immer noch das gleiche Gefühl. Familie, zu Hause, Herz.“

Fans wollen letztes Olgas Rock nicht verpassen

Doch nun heißt es Abschiednehmen. „Es ist in der heutigen Zeit finanziell einfach nicht mehr möglich, so eine Veranstaltung zu stemmen“, bedauert die Band die Lage. Die langjährige tatkräftige Unterstützung der Ehrenamtlichen wolle man nun zurückzahlen. „Daher lasst uns der OLGA all diese jahrelange Liebe, Herzblut und Energie zurückgeben und all ihren Menschen, die das seit 2000 möglich machen, ein letztes Wochenende bereiten, was in bester Erinnerung bleibt und alles bis hier nochmal toppt.“

Da stimmen auch die Donots und Co. ein: „Alles geben für die Olga“, lautet der Aufruf der Stunde. Und auch die Fans kommentieren eifrig: „Das 10te Olgas Rock und wir werden da sein und restlos eskalieren“, „Freue mich drauf“, oder „Die Olga ist immer ein Pflichtprogramm!“. Eins ist klar: Dieses Festival solltest du in diesem Jahr nicht verpassen.