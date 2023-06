Erling Haaland: Nicht schon wieder! Triple-Sieger droht plötzlich das ganz große Desaster

Er ist auf dem Fußball-Gipfel angekommen. Der Wechsel von Erling Haaland zum Manchester City zahlte sich gleich im ersten Jahr aus. Mit nur 22 Jahren darf sich der Ex-Dortmunder Triple-Sieger nennen.

Nebenbei brach er zahlreiche Torrekorde, brachte auch die letzten Kritiker zum Schweigen. Und dennoch droht Erling Haaland erneut ein riesiges Desaster. Der Grund ist die Nationalmannschaft.

Erling Haaland erlebt Drama von der Bank

Wie der Rest von Europa kämpft Norwegens Nationalmannschaft aktuell um die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. In der Gruppe A erlebte die Mannschaft allerdings einen Fehlstart. Einer Niederlage gegen Spanien folgte ein müdes Remis gegen Georgien.

Am Samstag stand dann Spiel Nummer 3 an. Gegen Schottland brachte Erling Haaland sein Team in Führung. Nach 84 Minuten nahm Trainer Stale Solbakken seinen Top-Star vom Feld – und schon begann das Drama. Binnen 104 Sekunden erzielten die Schotten zwei Treffer und gewannen das Spiel. Haaland blickte mit versteinerter Miene zu.

EM-Desaster droht

Nach nur drei Spielen droht Norwegen bereits der EM-KO! Mit nur einem Punkt aus drei Spielen liegen Erling Haaland und Co. auf dem vorletzten Platz – und Spanien wie Georgien haben noch ein Spiel extra.

Damit könnte der Ex-Dortmunder auch 2024 zu den Stars gehören, die ein großes Turnier verpassen. So ging es ihm auch schon im vergangenen Winter bei der WM in Katar – und auch bei der großen Europa-Euro vor zwei Jahren. Läuft es bitter, muss er weiter auf seinen großen EM- oder WM-Auftritt warten.

Erling Haaland: So könnte es noch klappen

Dass er nach einer kräftezehrenden Saison völlig entkräftet ist, trägt seinen Teil dazu bei. „Er ist fertig. Ausgepumpt. Wir können nicht mit zehn Mann spielen“, verteidigte sein Trainer die Auswechslung des Superstars.

Um doch noch zur EM zu fahren, muss Norwegen dringend anfangen zu gewinnen und am besten in jedem Spiel drei Punkte zu holen. Klappt das nicht, gäbe es noch den Weg über die Play-Offs, die auf den Ergebnissen der Nations-League beruhen. Um dort reinzurutschen, müssen Erling Haaland und Norwegen auf eine direkte Qualifikation Serbiens hoffen. Die sind aktuell Erster in ihrer Gruppe.