„Gefragt – Gejagt“: TV-Star lässt die Bombe platzen – plötzlich taucht er im Studio auf

Seit Jahren zählt „Gefragt – Gejagt“ zu den Dauerbrennern im deutschen Vorabendprogramm. Woche für Woche stellen sich vier Kandidaten einem nervenaufreibenden Wissensduell gegen die gefürchteten Jäger und spielen um ein sattes Preisgeld. Regelmäßig sorgt die ARD zudem mit Specials für frischen Wind, darunter das beliebte Promi-Special.

Jetzt steht fest, wer sich demnächst in der Promi-Ausgabe dem klugen Kreuzverhör stellt: Jens Riewa! Der sonst so seriöse „Tagesschau“-Moderator wagt sich auf ungewohntes Terrain.

„Gefragt – Gejagt“: Jens Riewa lässt die Bombe platzen

Normalerweise verrät die ARD erst kurz vor knapp, welcher Promi sich dem Quizduell stellt. Doch nicht mit „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa! In seiner Instagram-Story ließ der 61-Jährige nun die Bombe platzen und gab einen Einblick in seinen vollen Arbeitstag. Dabei rutschte ihm auch raus, dass er für „Gefragt – Gejagt“ vor der Kamera stand. „Es gibt Tage, die sind richtig lang. 3.30 Uhr aufgestanden, ein paar Stunden ‚Morgenmagazin‘ gemacht und dann denken die meisten, man geht schlafen“, erzählt Riewa. Doch für ein Nickerchen blieb keine Zeit.

Stattdessen ging es für den Nachrichtenprofi schnurstracks weiter ins Studio Hamburg, wo Moderator Alexander Bommes auf ihn wartete.

„Gefragt – Gejagt“: Riewa spielt für den guten Zweck

„‚Gefragt – Gejagt.‘ Ich hoffe, ich gewinne etwas“, so Riewa weiter – und zwar nicht für sich selbst, sondern für den guten Zweck. „Das Geld würde ich gerne spenden. Drückt mir die Daumen!“

Bei der Promi-Edition treten prominente Kandidaten in Teams gegen professionelle Quiz-Koryphäen, die sogenannten Jäger, an. In mehreren Spielrunden wird um möglichst hohe Gewinnsummen gespielt, die anschließend wohltätigen Organisationen zugutekommen.

Wann genau die Folge mit Jens Riewa ausgestrahlt wird, hat die ARD bisher noch nicht bekannt gegeben. Zuletzt lief am 10. Mai eine Promi-Ausgabe zum Staffelauftakt von „Gefragt – Gejagt.“ Mit dabei waren unter anderem Schauspieler Sebastian Ströbel, Satiriker Oliver Kalkofe, Schauspielerin Nilam Farooq und Comedian Bastian Bielendorfer.