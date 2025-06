„Gefragt – Gejagt“ (ARD): Fans in Wallung – „Nix verloren“

Der beliebte „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes begeistert in der ARD regelmäßig mit Charme und guter Laune. Doch sein Faible für spontane Gesangseinlagen spaltet die Zuschauer.

Besonders seine Schlager-Leidenschaft sorgt bei einigen Fans und den „Jägern“ der Show gleichermaßen für Frust. Trotzdem bleibt Bommes ein wichtiger Bestandteil der Quizshow.

Gesang bei „Gefragt – Gejagt“ sorgt für Diskussionen

Bommes singt regelmäßig in der Sendung, was nicht jeden erfreut. Während viele Fans und die Studiozuschauer darüber lachen, äußern sich einige Fans online genervt.

Unter einem Instagram-Post hieß es, „Hat in einer Quiz-Sendung nix verloren.“ Ein anderer schlägt vor: „Oder man strickt ihm in der ARD eine Sendung: Schlagerquiz.“ Doch vorerst bleibt der Schlager in „Gefragt – Gejagt“ präsent.

Ob Alexander Bommes‘ Gesang eines Tages in ein neues TV-Format ausgelagert wird, steht in den Sternen. Bis dahin müssen die Zuschauer weiter entscheiden, ob sie mitsingen oder genervt abschalten wollen. Fest steht: Bommes prägt „Gefragt – Gejagt“ mit seiner Persönlichkeit – und ein bisschen Gesang.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

