„Gefragt – Gejagt“ (ARD): Alexander Bommes enttarnt Kandidatin

Die Herzen der Quizfanatiker schlagen höher: Am 12. Juni 2025 geht es in der ARD zur gewohnten Sendezeit wieder heiß her! Die beliebte Wissensshow „Gefragt – Gejagt“ meldet sich mit einer neuen spannenden Ausgabe zurück.

Welche cleveren und ehrgeizigen Kandidaten wagen sich diesmal in den Ring gegen die geballte Quizelite? Eine von ihnen ist Alexandra Funk. Sie wünscht es sich mit niemand Geringeren als Quizgott Sebastian Jacoby aufnehmen.

„Gefragt – Gejagt“ (ARD): Alexandra ist hin und her gerissen

In der Schnellrunde beweist sie Schnelligkeit und Cleverness und erspielt solide 2500 Euro. Nun stehen Sebastian Jacoby, Dr. Manuel Hobiger und Sebastian Klussmann zur Auswahl. „Wen hättest du denn gerne von den Dreien?“, fragt Moderator Alexander Bommes neugierig.

++ auch für dich interessant: Plötzliche Sorge bei „Gefragt – Gejagt“ (ARD): Hält ER durch? ++

Ihre Antwort folgt prompt und mag bei vielen Quizfans für plötzliche Verwirrung gesorgt haben. So gesteht sie: „Einerseits Sebastian Jacoby, andererseits nicht.“ Moderator Alexander Bommes hat den Braten aber gerochen und beweist ein ausgewiesenes Gespür für die Kandidatin.

Alexander Bommes durchschaut die Kandidatin

Lass mich raten: „Du schaust ihm super gerne aufgrund der Eloquenz und seines Spiels zu, aber hast Angst, dass du keine Chance hast – richtig?“, wendet er sich an sie. Mit einem Lächeln bestätigt sie: „So ist es.“

Doch wird ihr Herzenswunsch wahr? Statt Sebastian Jacoby betritt überraschend Sebastian Klussmann die Quiz-Arena – sehr zum Leidwesen von Alexandra. Wie sie sich in der Quizshow schlägt, ist in der aktuellen Episode von „Gefragt – Gejagt“ in der ARD zu sehen. Die Folge ist außerdem in der ARD-Mediathek abrufbar.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ ab dem 23. April 2025 um 18 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek.