Borussia Dortmund: Rückkehr vom Tisch! Nationalspieler sagt BVB ab

Borussia Dortmund bekommt eine Transfer-Absage. Soweit erstmal nichts Besonderes. Dieser Fall dürfte den Fans jedoch besonders schmerzen. Ein Ex-BVB-Star erklärte am Montag (19. Juni), dass er nicht zu den Westfalen zurückkehren wird.

Nach den jüngsten Gerüchten haben sich einige BVB-Fans Hoffnung gemacht, dass Ilkay Gündogan nach dem Champions League-Sieg mit Manchester City an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Diese Hoffnung ist jedoch dahin. Der Nationalspieler wird nicht zu Borussia Dortmund wechseln.

Borussia Dortmund: Gündogan kehrt nicht zum BVB zurück

Es wäre vermutlich der Transfer des Jahres gewesen. Sebastian Kehl und Co. waren in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, eine mögliche Rückkehr von Gündogan zum BVB zu sondieren. Dabei ist es sogar zu Gesprächen zwischen den Borussen-Bossen und der Beraterseite des Mittelfeld-Stars gekommen. Das bestätigte der 32-Jährige vor dem Länderspiel gegen Kolumbien selbst. Dabei betonte der City-Akteur auch, wie stark seine Verbundenheit zu Schwarz-Gelb ist.

„Der Kontakt war in den letzten Monaten immer mal wieder da. Es gab auch Gespräche zwischen meinem Berater und Kehl. Ich persönlich habe mich jedoch nicht mit dem BVB unterhalten“, erklärte Gündogan. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, war für mich jedoch nicht zu hoch“, ergänzte der City-Kapitän.

++ Borussia Dortmund: Spieler verlässt BVB ablösefrei – jetzt schlägt er ein Mega-Angebot aus ++

Eine erneute Zusammenarbeit wird es also nicht geben – zumindest nicht in diesem Sommer. „Dass Gerüchte auftauchen, war klar, aber für mich war das kein Thema, in die Bundesliga zurückzukehren. So ehrlich muss ich dann auch sein“, verriet der Ex-Dortmunder. So wird er seine Karriere in jedem Fall im Ausland fortsetzen. Wo genau, steht noch nicht fest.

Barcelona oder City-Verbleib?

„Eine Entscheidung über meine Zukunft gibt es noch nicht. Es laufen natürlich Gespräche im Hintergrund, das ist ja klar. Aber es gibt noch nichts Konkretes, was 100 Prozent fix ist“, so Gündogan. Derzeit zeichnen sich zwei Varianten ab: der Verbleib bei Manchester City oder ein Wechsel zum FC Barcelona. Letzterer soll der große Traum von Gündogan sein. Die finanzielle Situation der Katalanen könnte aber zum Problem werden.

Weitere News:

Fest steht, dass sein Vertrag nur noch knapp zwei Wochen gültig ist. So darf man in den kommenden 14 Tagen wohl eine Entscheidung erwarten. Wie diese aussieht, ist noch ungewiss. Der BVB ist jedoch keine Option (mehr).