Borussia Dortmund: Spieler verlässt BVB ablösefrei – jetzt schlägt er ein Mega-Angebot aus

Nach nur einem Jahr bei Borussia Dortmund ist für Anthony Modeste wieder Schluss. Der Angreifer kam als zwischenzeitlicher Ersatz für den damals erkrankten Sebastien Haller. Seit der Franzose wieder fit ist, ist Modeste abgeschrieben.

Es deutete sich an, dass Borussia Dortmund den Vertrag mit Modeste nicht verlängert. Kurz nach Saisonende gab der BVB dann auch offiziell seinen Abschied bekannt. Der 35-Jährige muss sich einen neuen Verein suchen, soll jetzt aber ein Mega-Angebot abgelehnt haben.

Borussia Dortmund: Modeste will nicht nach Saudi-Arabien

28 Einsätze, zwei Tore, eine Vorlage – an seine Vorjahresquote (20 Tore in 32 Spielen beim 1. FC Köln) konnte Modeste in Dortmund nicht ansatzweise anknüpfen. Sein größtes Highlight war wohl der späte Ausgleichstreffer im Hinspiel gegen den FC Bayern München, das war es dann aber auch schon.

Im Sommer wird er Borussia Dortmund nun ablösefrei wieder verlassen. Modeste muss sich einen neuen Verein suchen. Interessenten gibt es aus seiner Heimat und aus Saudi-Arabien. Anders als die Weltstars Cristiano Ronaldo und Karim Benzema will er aber offenbar nicht in den Wüstenstaat.

Rückkehr in die Heimat?

Modeste soll laut dem französischen Portal „teamfootball.fr“ ein Mega-Angebot ausgeschlagen haben. Ein nicht namentlich genannter Verein habe ihm demnach einen Zweijahresvertrag mit drei Millionen Euro Nettogehalt pro Jahr angeboten. Den BVB-Star zieht es aber offenbar eher in seine Heimat.

Sein Ex-Verein Girondins Bordeaux soll die Fühler nach Modeste ausgestreckt haben. Bordeaux sucht dringend nach Verstärkung, um endlich die Rückkehr in die Ligue 1 zu schaffen. Den Sprung in die erste französische Liga schon geschafft hat Le Havre. Der Aufsteiger soll ebenfalls Interesse an Modeste signalisieren. Es läuft darauf hinaus, dass Modeste seine letzten Jahre der Karriere in seiner Heimat Frankreich verbringt.