Borussia Dortmund lacht sich ins Fäustchen – Herbe Transfer-Rückschläge für die Bayern

Nach der gewonnenen Meisterschaft kündigte der FC Bayern München eine weitere Transfer-Offensive an. Eine derart „schlechte“ Saison könne man sich nicht noch einmal leisten. Doch ähnlich wie bei Borussia Dortmund blieb es an der Säbener Straße in Sachen Neuzugängen bislang ruhig.

Bei Borussia Dortmund blickt man gespannt auf die Transfer-Aktivitäten des Konkurrenten. Mit Konrad Laimer konnte der Rekordmeister bis dato einen Neuzugang präsentieren. Auch der Transfer von Ex-BVB-Star Raphael Guerreiro ist noch nicht offiziell. Dazu gingen den Bayern gleich mehrere Wunschspieler durch die Lappen.

Borussia Dortmund: Bayern bekommt Wunschtrio nicht

Der Fokus aller Verantwortlichen liegt derzeit auf der Kaderplanung für die kommende Saison. Beim BVB konnte man mit Ramy Bensebaini einen Transfer fix machen, bei den Bayern ist es Konrad Laimer. Darüber hinaus passierte beim deutschen Rekordmeister noch nicht viel. Denn neben dem Guerreiro-Deal, der in den kommenden Tagen wohl offiziell wird, hagelte es bisher nur Rückschläge.

Gleich drei Spieler, die die Bosse gerne nach München geholt hätten, entschieden sich gegen einen Wechsel zu den Bayern oder waren schlichtweg zu teuer. Lange Zeit sah es so aus, als hätte man im Transfer-Poker um West Ham-Star Declan Rice gute Karten. Konkrete Gespräche sollen schon stattgefunden haben. Letztlich ist das Gesamtpaket des Deals aber wohl zu teuer, Rice zieht es zum FC Arsenal.

++ Borussia Dortmund droht heftiger Verlust – diese Zahlen sind schwindelerregend ++

Dort könnte er auch mit Kai Havertz zusammenspielen. Der deutsche Nationalspieler wird Chelsea in jedem Fall verlassen. Kurzzeitig führte eine Spur auch zum FC Bayern. Man hätte Havertz gerne verpflichtet, heißt es, doch der Ex-Leverkusener bleibt wohl in London.

++ Borussia Dortmund: Legende nimmt Abschied! BVB-Fans kommen die Tränen ++

Und mit Moises Caicedo wird das Trio komplettiert. Der Ecuadorianer soll weit oben auf der Liste der Bayern-Bosse gestanden haben, letztlich entschied er sich aber für den FC Chelsea. So zieht der FC Bayern bei gleich drei Wunschpersonalien den Kürzeren. Dennoch stehen einige starke Transfers bevor.

Hammer-Transfers in Aussicht?

Denn mit Kyle Walker (Manchester City) und Kim-Min Jae (SSC Neapel) hat der FC Bayern zwei absolute Top-Spieler an der Angel. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen sich beide Spieler schon für einen Wechsel nach Deutschland entschieden haben, lediglich Ablösedetails mit den abgebenden Vereinen seien noch zu klären. Mit Walker und Kim-Min Jae würde man einen amtierenden Champions League-Sieger und einen frisch gebackenen italienischen Meister an Bord holen.

Mehr News:

Während man die Absagen von Rice, Havertz und Caicedo beim BVB wohl noch mit einem Lächeln beobachtet, würde Bayern mit den zwei möglichen Deals ein Ausrufezeichen setzen. Diese gilt es für die Borussen-Bosse zu kontern. Mit einer Verpflichtung von Edson Alvarez wäre der erste Schritt getan.