Borussia Dortmund: Legende nimmt Abschied! BVB-Fans kommen die Tränen

Polen – Deutschland wurde für die Fans von Borussia Dortmund ein emotionales Länderspiel. Nicht wegen der BVB-Stars auf deutscher Seite. Ein polnischer Nationalspieler mit langer schwarzgelber Vergangenheit nahm am Freitagabend Abschied.

In Polen ist er eine Legende, bei Borussia Dortmund nicht weniger: Jakub Blaszczykowski beendet seine Nationalelf-Karriere. Auch viele BVB-Fans verdrückten eine Träne, als sie ihren Liebling ein letztes Mal auflaufen sahen.

„Es wird schwer für mich, meine Gefühle im Zaum zu halten. Ich würde es gerne tun, aber es wird unmöglich sein“, sagte Kuba vor Anpfiff von Polen – Deutschland. Nicht anders ging es den BVB-Fans. In Dortmund ist Blaszczykowski eine lebende Legende. Acht Jahre trug er das schwarzgelbe Trikot, war für seine Aufopferungsbereitschaft und seine Treue überaus beliebt.

Über Florenz und Wolfsburg kehrte er anschließend nach Polen zurück. Dort rettete er seinen Heimatverein Wisla Krakau vor dem Aus, indem er den Verein kaufte und seither als spielender Vereinseigentümer auf und neben dem Platz die Geschicke des Klubs leitet. Und das trotz inzwischen stolzer 37 Jahre.

Blaszczykowski nimmt Abschied

Nun folgte ein Abschied – aber auf anderer Ebene. Als langjähriger Kapitän hatte er zwar seit vier Jahren kein Spiel mehr für die polnische Nationalmannschaft absolviert, sich aber auch nie offiziell verabschiedet. Das wurde nun nachgeholt. Am Freitagabend gab er bei Polen – Deutschland sein Abschiedsspiel. Er führte das Team als Kapitän auf den Platz, wurde in Anlehnung an seine Rückennummer in der 16. Minute ausgewechselt.

Stehende Ovationen, Sprechgesänge und Tränen. Die Spieler verließen ihre Positionen, um für Kuba Spalier zu stehen. Im Spielertunnel wartete seine Frau mit den beiden Kindern auf ihn. Minutenlang lagen sie sich weinend in den Armen. Da blieb auch kein schwarzgelbes Auge trocken.

Schon bei Kubas Abschied von Borussia Dortmund flossen viele Tränen. Die wird es bei seinem 109. und letzten Länderspiel nun erneut geben. Blaszczykowski steht sinnbildlich für die wahnsinnigen Jahre, die der BVB zwischen 2007 und 2013 erlebte. Mit dem Polen auf der rechten Außenbahn wurde aus dem Abstiegskandidaten ein Meister, Double-Sieger und Champions-League-Vize. Die Dankbarkeit aller BVB-Fans ist Kuba für immer gewiss.