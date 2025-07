Nach Gittens-Deal mit dem BVB – Chelsea setzt zum Transfer-Doppelpack an

Alle warten nur noch auf die offizielle Verkündung: Der Wechsel von Jamie Gittens zum FC Chelsea gilt bereits als sicher. Rund 65 Millionen Euro sollen die Blues an den BVB überweisen. Doch das könnte nicht der einzige Deal zwischen den beiden Klubs in diesem Sommer bleiben.

Der Premier-League-Klub hat offenbar noch einen weiteren Star vom BVB ins Visier genommen: Soumaila Coulibaly soll das Interesse der Londoner geweckt haben – mit einem ganz bestimmten Plan.

Chelsea jagt den nächsten BVB-Star

Der englische Sky-Sports-Chef-Reporter Kaveh Solhekol berichtet via „X“, dass die Blues an einem Transfer von Coulibaly arbeiten. Der 21-jährige Innenverteidiger soll von Borussia Dortmund verpflichtet werden. Der Plan: Chelsea möchte Coulibaly direkt an Racing Straßburg ausleihen.

Beim Ligue-1-Klub, soll der talentierte Verteidiger wichtige Spielpraxis sammeln. Borussia Dortmund hingegen scheint für Coulibaly keine große Rolle mehr im Kader zu sehen. Daher könnte ein Wechsel durchaus realistisch sein.

Coulibaly mit schwieriger Zeit in Dortmund

Im Sommer 2021 kam Coulibaly ablösefrei als Riesentalent von PSG zum BVB. Ziel war es, den Innenverteidiger schrittweise aufzubauen und schließlich bei den Profis zu integrieren. Doch diese Erwartungen wurden nie erfüllt. Coulibaly wurde zunächst an den belgischen Klub Royal Antwerpen verliehen, in der vergangenen Saison dann an Stade Brest in Frankreich. Bei den Profis des BVB kam der Franzose in seiner gesamten Zeit auf lediglich zwei Einsätze. Mehrfach wurde seine Entwicklung unter anderem durch Verletzungen ausgebremst.

Erst vor wenigen Wochen holte Borussia Dortmund Coulibaly frühzeitig aus Brest zurück, um ihn mit zur Klub-WM zu nehmen – allerdings vor allem aus personellen Gründen. Der BVB scheint nicht länger auf den jungen Innenverteidiger zu setzen.

Anders sieht es jedoch beim FC Chelsea aus: Dort traut man dem französischen U-Nationalspieler offenbar großes Potenzial zu. Mit der geplanten Leihe nach Straßburg will Chelsea Coulibaly gezielt weiterentwickeln und langfristig dann in den eigenen reihen einbauen.