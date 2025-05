Marco Reus: Horror für BVB-Legende nimmt kein Ende – ultimative Demütigung droht

Schafft es Borussia Dortmund in dieser Saison, die Champions-League-Plätze zu erreichen? Nach langem Zittern dürfen sich die Fans des BVB doch noch berechtigte Hoffnung darauf machen. Doch während man selbst das Ziel vor Augen hat, droht die Saison für die Vereinslegende Marco Reus in einer Katastrophe zu enden.

Schließlich hat man in Los Angeles die Playoffs in diesem Jahr fest eingeplant – erst recht nach dem MLS-Triumph der letzten Saison. Doch wer hoch fliegt, kann tief fallen – weiß man, nicht erst seit dieser Saison, auch bei Borussia Dortmund. Und Marco Reus erfährt das mit LA Galaxy jetzt ebenfalls am eigenen Leib.

Marco Reus: Rabenschwarze Saison in Los Angeles

0:1 verliert der amtierende Meister Montagnacht (05. Mai deutscher Zeit) in Kansas City. Kann mal passieren, wäre da nicht diese vernichtende Saison-Bilanz für Reus‘ Team. In elf Ligaspielen gelang nicht ein einziger Sieg. Mit drei Unentschieden belegt Los Angeles Galaxy abgeschlagen den letzten Platz der Western Conference. Und Reus? Kann zumindest wieder mitwirken.

Denn der 35-Jährige musste bereits fünf Ligaspiele in dieser Saison aufgrund einer Knieverletzung aussetzen. Nach zwei Einsätzen von der Bank stand der Spielmacher endlich wieder in der Startelf und hätte beinahe noch Schadensbegrenzung für LA betreiben können.

Marco Reus setze einen Freistoß kurz vor Spielende auf die Latte. An der dürftigen Bilanz für Galaxy in dieser Saison hätte das kaum etwas geändert. Eine Playoff-Teilnahme erscheint bereits jetzt trotz einer noch langen Saison extrem unrealistisch. So groß die Hoffnungen also in Dortmund, so bedrückend die Stimmung bei der schwarzgelben Legende – auch Dank eines ehemaligen Blauweißen.

Ausgerechnet Ex-Schalker beschert die nächste Niederlage

Denn es war der Ex-Schalker Maya Yoshida, der mit einem frühen Eigentor das Spiel gegen Kansas City unglücklich entschied. Extrem bitter für den Galaxy-Kapitän. Allerdings hätte auch ein Unentschieden dem Team der beiden ehemaligen Ruhrgebiets-Kicker kaum weitergeholfen.

Auf Schalke reicht ein Punkt zum Klassenerhalt und auch Borussia Dortmund steht im Rennen um die Champions-League-Plätze wieder deutlich besser da. Für Marco Reus und LA Galaxy zählen hingegen ab sofort nur noch Siege. Man hat einiges an Punkten aufzuholen, will man in Los Angeles dieses Jahr noch Playoff-Fußball spielen. Diese als Meister zu verpassen, wäre eine krasse Enttäuschung.