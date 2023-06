Youssoufa Moukoko am Boden zerstört: BVB-Star wird zum Pechvogel

Nach dem bitteren Meisterschaftskampf mit Borussia Dortmund wollte sich Youssoufa Moukoko bei der U21-EM für die kommende Saison warm schießen. Doch zum Auftakt stand der BVB-Star regungslos auf dem Rasen.

Gegen Israel musste sich die deutsche U21-Nationalamannschaft mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Dabei hätte es für Youssoufa Moukoko perfekt anfangen können, stattdessen wurde er am Ende zum großen Pechvogel.

Youssoufa Moukoko am Boden zerstört

Schon in der ersten Minute holte das DFB-Team einen Elfmeter durch Kevin Schade raus. BVB-Juwel Youssoufa Moukoko, der mit einem Marktwert von 30 Millionen Euro teurer als die gesamte israelische Mannschaft (20 Millionen Euro) zusammen ist, übernahm die Verantwortung beim Strafstoß. Doch Keeper Daniel Peretz, der einen Sahnetag hatte, parierte stark.

Bitter wurde es dann für die U21-Nationalmannschaft in der 20. Minute, als Israels Turgemann mit dem ersten gefährlichen Konter zur Führung traf. Moukoko und Co. brauchten nicht lange, um zu antworten.

In der 26. Minute konnte Abwehrspieler Yann Aurel Bisseck vom Aarhus GF zum 1:1-Ausgleich treffen – die Vorlage kam von Spielmacher Angelo Stiller. Und das DFB-Team blieb dran. Joshua Vagnoman traf in der 37. Minute zur vermeintlichen Führung, doch ausgerechnet Moukoko stand dabei im strafbaren Abseits. Der Treffer zählte also nicht.

DFB-Team verschießt zwei Elfmeter

Ansonsten blieb Youssoufa Moukoko ziemlich blass, erspielte sich nur wenige Chancen und leistete sich wie seine Teamkollegen immer wieder einige Fehler – und das trotz 45-minütiger Überzahl. Denn kurz vor dem Pausenpfiff bekam Israels Eden Karzev die Gelb-Rote Karte.

Nach dem Seitenwechsel probierte es die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo weiter, allerdings ohne Erfolg. Dabei bekamen die Deutschen in der 80. Minute sogar einen weiteren Elfmeter, den allerdings dieses Mal der eingewechselte Jessic Ngankam von Hertha BSC übernahm.

Jedoch scheiterte auch er an Israel-Keeper Peretz. So blieb es für Moukoko und Deutschland am Ende bei einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden. Weiter geht es am Sonntag dann gegen Tschechien.