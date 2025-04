Borussia Dortmund: Bosse mit knallharter Entscheidung – für diese Stars könnte Schluss sein

Die schwache Saison von Borussia Dortmund schreit nach Konsequenzen. Es hat sich gezeigt, dass der aktuelle Kader nicht dauerhaft die Leistungen bringen kann, um die hohen Ziele der Vereinsführung umzusetzen. Daher will man in Dortmund offenbar einen radikalen Schlussstrich ziehen.

Viel Zeit dafür bleibt allerdings nicht, da mit der Klub WM (14. Juni – 13. Juli) schon das nächste große Turnier ansteht. Daher beschäftigt sich die BVB-Führung bereits jetzt aktiv mit den Verträgen einiger Spieler. Das Ziel: Den Kader ausdünnen und radikal aussortieren. Für sechs Profis von Borussia Dortmund könnte es besonders eng werden.

Borussia Dortmund: Mittelfeld wird umgekrempelt

Laut „Sportbild“ soll es insbesondere im Mittelfeld zu drastischen Änderungen kommen. Giovanni Reyna, Salih Özcan und Marcel Sabitzer könnten wohl ihre Koffer packen. Reyna und Özcan wüssten auch schon von ihrem Schicksal, während bei Sabitzer das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen ist.

Zwar genießt der Mittelfeldakteur die Wertschätzung von Niko Kovac, spielt aber eine schwache Saison und ist von Verletzungen geplagt. Neben der ausbleibenden Leistung ist für die drastische Transferpolitik auch der finanzielle Aspekt von entscheidender Bedeutung – vornehmlich bei den beiden verliehenen Spielern Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller.

Beide zusammen würden nach ihrer Rückkehr zum BVB im Sommer angeblich ein Jahresgehalt von 18,5 Millionen Euro einsacken. Ihre Verträge laufen noch bis zum Sommer 2026. Selbst wenn der BVB die Champions-League-Qualifikation noch erreichen sollte, dürfte man an einer Lösung interessiert sein, um die Gehälter zweier Spieler, die keine Rolle mehr spielen, einzusparen.

Brandt: Vom Leistungsträger zum Aussortierten?

Und letztlich könnte es auch den Spielmacher treffen. Denn auch Julian Brandt hängt in dieser Saison meilenweit den Erwartungen hinterher. So könnte auch er im Sommer den Verein verlassen. Am Ende geht es ihm, wie so vielen Spielern im aktuellen BVB-Kader: Zwischen eigenen Fähigkeiten und erbrachter Leistung klafft ein dickes Loch.

Der radikale Umbruch der Borussia Dortmunds Führung plant, wirkt daher konsequent und notwendig. Das Kunststück wird im Sommer in der qualitativen Nachbesetzung der vielen Abgänge bestehen. Alle News dazu findet ihr regelmäßig in unserem Transfer-Ticker.