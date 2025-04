Borussia Dortmund: Kovac im Sommer wieder weg? Warnung für den BVB

Wer steht in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund an der Seitenlinie? Diese Frage stellte sich auch in den ersten Wochen von Niko Kovac beim BVB. Stellt die Frage sich trotz des Erfolgs des 53-Jährigen jetzt schon wieder? Eins nach dem anderen.

Der Start von Niko Kovac bei Borussia Dortmund verlief äußerst holprig. Am 2. Februar übernahm er das BVB-Team, und in den ersten sechs Liga-Spielen kassierten die Schwarzgelben unter Kovac vier Niederlagen. Die Europapokal-Qualifikation rückte in weite Ferne. Und so kurierte rund um den BVB die Frage: Ist Kovac am Ende der Saison schon wieder weg?

BVB dreht unter Niko Kovac auf

Nach der Länderspielpause drehte das Kovac-Team dann jedoch auf. Mit starken zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen rückte der BVB plötzlich wieder ganz nah ran an die Europa-Plätze.

Und auch in der Champions League hinterließ Borussia Dortmund unter Niko Kovac einen bleibenden Eindruck. In der K.o.-Phase setzte der BVB sich erst gegen Sporting Lissabon durch und dann gegen den OSC Lille. Erst im Viertelfinale war Schluss gegen den FC Barcelona. Nach einem deutlichen 0:4 im Hinspiel begeisterten die Dortmunder ihre Fans im Rückspiel mit einem leidenschaftlichen Auftritt und einem 3:1-Sieg gegen Barca.

Interesse an Niko Kovac

Daher sitzt Niko Kovac bei Borussia Dortmund derzeit fest im Sattel. Sollte man meinen. Wenn da nicht ein enormes Interesse in der Premier League bestehen würde, das für den BVB eine große Warnung darstellen muss.

Wie der britische „Telegraph“ berichtet, steht Ange Postecoglou bei Tottenham Hotspur vor dem Aus. In seiner zweiten Saison als Coach des Londoner Vereins haben die „Spurs“ große Probleme. Nach 33 Spieltagen liegt Tottenham in der Premier League auf einem desolaten 16. Tabellenplatz.

Dass der Australier auch in der kommenden Spielzeit noch als Trainer in Tottenham arbeitet, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Dem „Telegraph“ zufolge seien die Vereinsverantwortlichen bei Tottenham Hotspur auf Niko Kovac aufmerksam geworden. Der BVB-Trainer begeisterte die Londoner demnach nicht nur mit seiner leidenschaftlichen Art, sondern auch mit seiner Spielweise.

Verlässt Niko Kovac den BVB?

Ob Niko Kovac den BVB im Sommer also schon wieder verlässt? Es wirkt aktuell unwahrscheinlich. Der Coach fühlt sich bei Borussia Dortmund wohl, und die BVB-Bosse sind mit seiner Arbeit hochzufrieden.

Am Samstag kann Kovac mit seiner Mannschaft den nächsten Schritt Richtung Europa machen, wenn der BVB zu Gast bei der TSG Hoffenheim ist.