In den vergangenen Transfer-Perioden gab es etliche Spieler, die mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurden. Ein Transfer kam aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht zustande.

So etwa bei Mega-Talent Arda Güler. Der Edeltechniker begeistert schon in jungen Jahren und macht somit auf sich aufmerksam. Auch Borussia Dortmund wollte ihn und will ihn weiterhin. Kommt es jetzt in diesem Sommer zu einem Hammer?

Borussia Dortmund baggert seit Ewigkeiten an ihm

Die ersten Gerüchte über ein Interesse von Borussia Dortmund an Arda Güler von Fenerbahce gab es bereits vor einigen Jahren. Damals debütierte das Talent im Alter von 16 Jahren für den türkischen Traditionsklub. Zu einem Transfer kam es allerdings nicht.

Nach dem Abgang von Jude Bellingham zu Real Madrid ist der BVB auf der Suche nach einem talentierten Spieler für das offensive Mittelfeld. Da wäre doch Güler perfekt, oder? Medienberichten zufolge soll der mittlerweile 18-Jährige definitiv auf dem Wunschzettel von Sportdirektor Sebastian Kehl sein.

Für das Türkei-Talent wären 17,5 Millionen Euro fällig. Da die Dortmunder aus dem Bellingham-Transfer ordentlich Geld einkassierten, wäre ein Deal mit Fenerbahce um das begehrte Juwel aktuell mehr als nur ein Schnäppchen.

Schnappt der BVB bei Güler zu?

Doch Borussia Dortmund ist natürlich nicht der einzige Klub, der an Güler interessiert ist. Fast alle Top-Klubs aus Europa haben den offensiven Mittelfeldspieler im Visier. Dazu zählen unter anderem Real Madrid, PSG, Benfica Lissabon und AC Milan.

Sollte sich der BVB für Güler entscheiden und andersrum auch, dann könnte der Youngster in der kommenden Saison einen weiteren Mittelfeld-Neuzugang treffen. Die Schwarzgelben sind nämlich an Edson Alvarez von Ajax Amsterdam interessiert. Die Verhandlungen erweisen sich derzeit als schwierig.

Das werden aber nicht die einzigen möglichen Deals von Sebastian Kehl sein. Der Vizemeister will sich auf vielen Positionen verstärken, um in der kommenden Saison endlich wieder Titel zu holen.