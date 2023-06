Bei Borussia Dortmund sah die Innenverteidigung in der vergangenen Saison nicht immer sicher aus. Das war auch sicherlich einer der Gründe, weshalb es am Ende nicht für den Meistertitel gereicht hat. Daher könnte eine Verpflichtung sicherlich für mehr Stabilität sorgen.

Zwar verfügt Borussia Dortmund mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Mats Hummels über drei Abwehrspieler, die auf sehr gutem Niveau spielen, doch alle drei Nationalspieler zeigten nicht immer die beste Figur. Für die kommende Saison könnte wohl ein neuer Verteidiger dazustoßen. Für die BVB-Zukunft wäre das ein mehr als nur wichtiges Zeichen.

Borussia Dortmund: Juwel im Visier

Cheftrainer Edin Terzic musste in der vergangenen Spielzeit oft umstellen. Fast wöchentlich präsentierte der Coach von Borussia Dortmund eine andere Hintermannschaft. Neben Verstärkungen für die Offensive wird es auch sicherlich in der Abwehr einige Neuzugänge geben. Mit Ramy Bensebaini ist bereits ein Außenverteidiger geholt worden.

Einen Innenverteidiger sollen die Schwarzgelben bereits im Visier haben. So berichtet der brasilianische Journalist Alexsander Vieira, dass der BVB Lucas Beraldo vom FC Sao Paulo ins Visier genommen hat.

Beraldo soll zum BVB wechseln. Foto: IMAGO/Fotoarena

Beraldo wird in Brasilien als eines der größten Abwehrtalente des Landes gesehen. Der Junioren-Nationalspieler durfte beim Traditionsverein in der noch laufenden Saison in bereits acht von zehn Pflichtspielen mitmachen – immer über die vollen 90 Minuten. Neben dem BVB soll aber auch der Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an Beraldo interessiert sein.

Eine Verpflichtung für die Zukunft

Dabei sollen die Seagulls auch schon ein Schritt weiter sein als Borussia Dortmund. Ein erstes Angebot mit acht Millionen Euro soll Brighton schon mal abgeschickt und auch schon eine Absage kassiert haben. Die Brasilianer fordern nämlich circa 15 Millionen Euro für das Top-Talent. Schließlich ist der 1,86 Meter große Verteidiger noch bis 2026 an Sao Paulo gebunden.

Beim BVB würde er dann die Nachfolge von Mats Hummels übernehmen. Der 35-Jährige hat zwar bis 2024 beim Vizemeister verlängert, wird aber womöglich im kommenden Jahr den Verein verlassen. Beraldo wäre also der perfekte Ersatz, könnte in der kommenden Saison mit und von der BVB-Legende viel lernen.