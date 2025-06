Borussia Dortmund: Diskussionen um Kapitänsamt! BVB-Fans graut es schon jetzt

In der abgelaufenen Spielzeit war die Kapitänsbinde bei Borussia Dortmund immer mal wieder Thema. Spielführer Emre Can ist trotz guter Leistungen zum Saisonende nicht unumstritten.

Die Forderung vieler Fans: Nico Schlotterbeck soll das Kapitänsamt in Dortmund übernehmen. Aber auch Gregor Kobel wird in dieser Causa immer wieder als heißer Kandidat genannt. Nun sorgt ein Bericht für Ernüchterung bei vielen Anhängern von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Can soll Kapitän bleiben

Wie die „Bild“ berichtet, soll die Dortmunder Kapitänsbinde in der kommenden Saison keinen neuen Besitzer haben. Viel mehr gehe die Tendenz derzeit dahin, dass Can auch in der Spielzeit 2025/26 als Kapitän beim BVB fungieren wird. Final ist diese Entscheidung jedoch noch keineswegs. Viel mehr wolle Trainer Niko Kovac erst in den kommenden Wochen über das Kapitänsamt entscheiden.

In den sozialen Medien hagelte es derweil schon heftige Kritik an der Entscheidung, womöglich an Can festzuhalten. Auf „X“ (ehemals Twitter) schrieb ein Nutzer etwa: „Schlotti muss Kapitän werden, ohne Zweifel! Eine weitere Saison mit Schattenkapitän Can wäre eine Katastrophe.“ Eine Meinung, der viele Dortmunder Fans beipflichten.

Veränderungen im Mannschaftsrat

Zumindest im Mannschaftsrat von Schwarz-Gelb sollen allerdings Veränderungen bevorstehen. Vor allem Waldemar Anton und auch Neuzugang Jobe Bellingham werden in diesem Zusammenhang immer wieder als mögliche neue Kandidaten genannt, Julian Brandt und Marcel Sabitzer hingegen könnten den Mannschaftsrat des BVB verlassen.

Die gute Nachricht für viele Dortmunder Fans: Intern soll man sich bereits darüber im Klaren sein, dass Schlotterbeck der Kapitän der Zukunft ist. Möglicherweise wird der Wunsch vieler Anhänger also schon bald erhört werden.