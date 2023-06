Das Transferfenster ist zwar noch gar nicht geöffnet, aber dennoch haben die Teams die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten. Borussia Dortmund hat es bereits mit Ramy Bensebaini. Weitere Neuzugänge sollen noch folgen.

Nun gibt es ein spannendes Gerücht um ein Top-Talent von Manchester United. Borussia Dortmund will ihn nicht haben. Um den BVB-Fans aber keine Hoffnungen zu machen: Nein, es ist nicht Jadon Sancho.

Borussia Dortmund will United-Talent

Genauer gesagt handelt es sich dabei um Hannibal Mejbri, mit dem sich Borussia Dortmund wohl beschäftigen soll. Das berichten die „Manchester Evening News“. Demnach gibt es bei den Schwarzgelben sogar schon erste Überlegungen, bereits ein Angebot abzugeben.

Auch interessant: Youssoufa Moukoko am Boden zerstört: BVB-Star wird zum Pechvogel

Demnach soll der BVB rund 15 Millionen Euro für das 20-jährige Mega-Talent bieten. Natürlich sind in der genannten Summe auch leistungsabhängige Boni enthalten. Der offensive Mittelfeldspieler ist heiß begehrt, ob sich der englische Traditionsverein aber von ihm trennen möchte, ist unklar.

Der BVB will wohl United-Juwel Mejbri. Foto: IMAGO/Pro Sports Images

Der schon 24-fache tunesische Nationalspieler hat nämlich zunächst die Möglichkeit, sich in der Vorbereitung bei Trainer Erik ten Hag zu präsentieren. Mejbri kam vor vier Jahren für knapp zehn Millionen Euro vom AS Monaco und war in der abgelaufenen Spielzeit auf Leihbasis bei Birmingham City. In 38 Liga-Einsätzen gelangen ihm dort sechs Tore und fünf Vorlagen.

Erhält der BVB den Zuschlag?

Dem Bericht nach gibt es bei Mejbri auch die Überlegung, ihn nur zu verleihen. Möglich wäre aber auch ein Transfer mit Weiterverkaufsbeteiligung. Mejbri hat in Manchester noch einen Vertrag bis 2026.

Mehr News für dich:

Sollte Borussia Dortmund ihn holen, dann womöglich als Alternative für den Wolfsburger Felix Nmecha, den die Schwarzgelben auch unbedingt haben wollen. Bei den BVB-Fans ist der 22-Jährige allerdings aufgrund einiger Aussagen aus der Vergangenheit nicht sonderlich beliebt. Sogar der DFB hat sich bei dem BVB-Flirt nun eingemischt. Ob es am Ende Nmecha oder Mejbri wird, der BVB darf sich auf mindestens einen talentierten Spieler freuen.

Um einen weiteren United-Profi ist es indes etwas ruhiger geworden: Jadon Sancho. Vor einigen Wochen war eine Rückkehr zum BVB in den Schlagzeilen, mittlerweile ist davon erstmal gar nichts zu hören.