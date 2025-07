Nico Hülkenberg überrascht mit Ankündigung – es geht um einen Formel-1-Fahrer

Nico Hülkenberg ist der Mann der Stunden in der Formel 1. Der deutsche Pilot fährt derzeit groß auf und sorgt Woche für Woche für dicke Überraschungen. Bei Sauber ist er die klare Nummer eins, fährt für das Team viele Punkte ein. Und doch vergisst der die Arbeit und das Potenzial seines Teamkollegen nicht.

Hülkenberg sieht großes Potenzial in seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto. Der junge Brasilianer beeindruckt in seinem ersten Formel-1-Jahr durch Lernfähigkeit und mentaler Stärke. „Wenn er so weitermacht, wie er die Dinge jetzt angeht, wird er eine gute Zeit haben“, meint Hülkenberg.

Formel 1: Bortoleto nimmt Hülkenberg zum Vorbild

Bortoleto zeigt konstante Fortschritte. Seit Monaco landet er regelmäßig auf P14 oder besser. In Österreich holte er als Achter erste WM-Punkte. Beim Qualifying-Duell gegen Hülkenberg steht es inzwischen 6:6, nachdem Bortoleto anfangs mit 1:4 hinten lag.

In den Rennen hat Hülkenberg jedoch noch die Nase vorn. In acht von zwölf Grands Prix schnitt er besser ab. Der Höhepunkt war sein dritter Platz in Silverstone. Bortoleto betont: „Ich finde, Nico macht in den Rennen einen sehr guten Job, gerade wenn es darum geht, sich am Anfang gut zu positionieren.“

Er erkennt Hülkenbergs Erfahrung als entscheidend an. „Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass er das Gesamtbild des Rennens besser im Blick hat als ich in dem Moment.“ Laut Bortoleto kommen solche Fähigkeiten „mit Erfahrung“. Hülkenberg gehört mit über 200 Rennen zu den erfahrensten Formel-1-Fahrern.

Fortschritte bei Bortoleto erkennbar

Bortoleto bleibt selbstkritisch, aber optimistisch: „Manchmal kann man nur durch Fehler lernen. Aber bisher bin ich ziemlich zufrieden.“ Besonders bei der Rundenzeit zeige er starke Leistungen, und auch beim Renntempo mache der Formel-1-Rookie Fortschritte. Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley lobt: „Gabi ist ganz nah dran. Er lernt, er entwickelt sich. Das Selbstvertrauen wächst.“

Bortoleto überzeugte zuletzt in Silverstone mit „sehr gutem Feedback“ für seine Ingenieure. Teamchef Wheatley sieht daher großes Potenzial in ihm. Doch auch Hülkenberg erhält Lob: „Seine Professionalität, wie er an ein Rennwochenende herangeht – sehr überlegt. Das Gesamtpaket stimmt einfach.“

