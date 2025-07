Formel 1 bereitet sich auf Erdbeben vor – jetzt kommt auch Mick Schumacher ins Spiel

Jetzt geht es auch abseits der Rennstrecke richtig rund. Spätestens mit den Wechselgerüchten um Max Verstappen und ein angebliches Sardinien-Treffen mit Toto Wolff ist die Silly Season in der Formel 1 eröffnet. Eine hochspannende Phase für Fahrer und Fans.

Auch Mick Schumacher dürfte dieser Tage verstärkt auf das Geschehen in der Formel 1 blicken. Der Deutsche will unbedingt zurück in die Königsklasse. Entscheidet sich Verstappen für einen Wechsel, könnte das eine wahre Kettenreaktion auslösen.

Formel 1: Mehr Plätze als sonst

Insgesamt acht F1-Plätze sind nach derzeitigem Vertrags-Kenntnisstand in der neuen Saison neu zu besetzen. Eine durchaus hohe Zahl. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass mit Cadillac ein ganz neues Team in die Rennserie kommt (hier mehr darüber erfahren) und somit gleich zwei neue Fahrer sucht.

So sieht das Fahrerfeld 2026 aktuell aus:

Red Bull: Max Verstappen/X

Mercedes: X/X

McLaren: Lando Norris/Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc/Lewis Hamilton

Aston Martin: Fernando Alonso/Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly/X

Williams: Alex Albon/Carlos Sainz

Racing Bulls: X/X

Audi: Nico Hülkenberg/Gabriel Bortoleto

Haas: Oliver Bearman/Esteban Ocon

Cadillac: X/X

Allerdings könnte sich in der aktuellen Aufzählung noch einiges ändern – nämlich dann, wenn Max Verstappen Red Bull doch noch verlässt. Geht er zu Mercedes, müssten dort George Russell oder Kimi Antonelli weichen. Das wiederum könnte Formel-1-Teams auf den Plan rufen, die eigentlich schon über ein Fahrerduo verfügen. Auf dieses Fahrererdbeben bereiten sich Fans und Verantwortliche seit Wochen vor.

Silly Season eingeläutet

Wer die Rennserie bereits länger verfolgt, der weiß, dass während Silly Season einiges passieren kann. Unvergessen, als Lewis Hamilton im vergangenen Jahr schon im Januar seinen Wechsel zu Ferrari bekanntgab und damit für ein ganzes Jahr voller Gerüchte und Wechsel sorgte. In diesem Jahr ist also Verstappen der Auslöser. Lange kann es bis zu seiner Entscheidung nicht mehr dauern.

Doch auch durch den sich anbahnenden Wechsel von Valtteri Bottas zu Alpine nimmt die Gerüchteküche an Fahrt auf. Ein Wechsel, der Mick Schumacher schon eher betreffen könnte. Immerhin war Bottas auch Kandidat bei Neu-Team Cadillac. Dass die Amerikaner auch Schumacher auf dem Zettel haben, ist kein Geheimnis. Gut möglich also, dass die Silly Season ihn in diesem Jahr auf die ein oder andere Weise zurück in die Formel 1 spülen könnte.