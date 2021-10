Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star kassiert Höchststrafe – DAS ist für ihn komplett neu

In nur zwei Jahren wurde Achraf Hakimi bei Borussia Dortmund vom Juwel zum Star. Nun muss der Ex-BVB-Profi jedoch einen bitteren Rückschlag hinnehmen.

Was ihm in 54 Partien bei Borussia Dortmund nicht unterlaufen ist, passierte nun am Wochenende. Mit bitteren Folgen für den Profi.

Borussia Dortmund: Ex-Star Hakimi erlebt bittere Premiere

Mit seiner Mannschaft Paris Saint German steht Achraf Hakimi bislang unangefochten an der Tabellenspitze in der Lique 1. Im Klassiker gegen Olympique Marseille ließen die Pariser jedoch Federn.

In der mit Spannung erwarteten Partie wäre beinahe Ex-Dortmunder Achraf Hakimi zum entscheidenden Faktor für eine Niederlage gewesen.

Ex-BVB-Star Achraf Hakimi sieht gegen Olympique Marseille die Rote Karte. Foto: IMAGO / PanoramiC

In der 57. Minute zog der 22-Jährige nach einem Konter über Cengiz Ünder die Notbremse und sah für die Aktion glatt Rot. Die letzte halbe Stunde musste der PSG in Unterzahl überstehen. Trotz zweier Großchancen durch Payet (58.) und Rongier (65.) gelang ihm das auch und beide Mannschaften trennten sich torlos.

Erste Rote Karte für Hakimi seiner Karriere

Mit gesenktem Kopf verließ der Linksverteidiger den Platz. Zum ersten Mal in seiner Karriere sah der junge Profi die Rote Karte.

Und diese kommt ihm teuer zu stehen. Denn bei einer Notbremse wird ein Spieler laut Regelwerk für mindestens ein weiteres Spiel gesperrt.

Im nächsten Spiel wird Achraf Hakimi dem PSG fehlen. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Somit wird Hakimi am Freitag (29. Oktober, 21 Uhr) gegen Lille definitiv nicht auf dem Platz stehen. Eine Erfahrung, die wohl fast jeder Spieler im Laufe seiner Fußballerkarriere einmal durchmachen muss.

