Mario Götze: Heftiger Rückschlag! DAS grenzt für den Ex-BVB-Star an eine Katastrophe

Mit PSV Eindhoven erlebte Mario Götze eine Woche zum Vergessen. Innerhalb weniger Tage gab es zwei heftige Rückschläge für den Ex-BVB-Star.

Mario Götze war für einen Neustart nach Eindhoven gewechselt. Aber auch, um mit der PSV Titel zu gewinnen. Davon ist der Weltmeister seit Sonntag aber ganz weit entfernt.

Mario Götze erlebt bittere Woche mit Eindhoven

Den ersten bitteren Rückschlag erlebten Götzes Eindhovener am Donnerstag. Gegen den AS Monaco war in der Europa League die Tabellenführung drin. Stattdessen rutschte die PSV sogar auf den dritten Platz ab.

Erst verlor Mario Götze in der Europa League, dann gabs in der Eredivisie eine Abreibung. Foto: picture alliance / ANP

Die 1:2-Heimniederlage und das zeitgleiche 1:0 von Real Sociedad bei Sturm Graz tat das Team von Trainer Roger Schmidt richtig weh. Schließt man die Gruppe auf Rang 3 ab, fliegt Eindhoven früh aus den europäischen Wettbewerben (>> hier mehr dazu).

Doch das war noch lange nicht alles. Am Sonntag gab es für Eindhoven eine regelrechte Abreibung.

Mario Götze erlebte mit der PSV Eindhoven eine Woche zum Vergessen. Foto: picture alliance / ANP

Ajax Amsterdam, das unter der Woche Götzes Ex-Klub Borussia Dortmund mit 4:0 nach Hause schickte, versohlte im Topspiel auch die PSV nach allen Regeln der Kunst.

Mit 0:5 wurden die Gäste aus der Johan-Cruyff-Arena geballert. Eine heftige Schlappe gegen den Erzrivalen, die auch tabellarisch richtig schmerzt.

Böse Rückschläge in Liga und Europacup

Bis auf einen Punkt konnte Verfolger Eindhoven bislang an den übermächtigen Amsterdamern dranbleiben. Nun ist der Rivale auf vier Punkte weg, der direkte Vergleich so gut wie verloren und auch für die Tordifferenz war das nicht gerade förderlich.

Ein heftiger Rückschlag im Titelrennen – erst in der Europa League, dann auch in der Liga. Die erhofften Titelgewinne für Mario Götze rücken erstmal in weite Ferne.

