Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Erwartet die Fans ein großes Spektakel?

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Die Bundesliga ist zurück! Mit Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund wartet gleich ein echtes Topspiel. Beide Mannschaften wollen im Kampf um die Champions League mitmischen.

In den letzten Jahren stand die Partie Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund stets für viele Tore. Wer kommt am Samstag besser aus der Länderspielpause?

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Wie löst der BVB seine Abwehrsorgen?

Du willst immer auf dem Laufenden bleiben? Wir begleiten Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund im Live-Ticker und versorgen dich mit allen wichtigen Informationen.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

--------------------------------------

Spielinfos zu Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund:

Anpfiff: Samstag, 11. September 15.30 Uhr

Stadion: Bay-Arena (Leverkusen)

Letztes Aufeinandertreffen: 3:1 für Borussia Dortmund

----------------------------------------

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

---------------------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Andrich, Demirbay - Diaby, Wirtz, Paulinho - Schick

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland

----------------------------------------

15.28 Uhr: Seoane hat jedenfalls Respekt vor dem BVB. Er erwartet eine schwierige Aufgabe. Kopfzerbrechen bereitet ihm vor allem die Dortmunder Geschwindigkeit im Angriff.

14.36 Uhr: Seit Oktober 2015 fielen bei dieser Begegnung mindestens zwei Tore. Zuletzt hießen die Ergebnisse auch gerne mal 3:1, 4:3, 4:0, 3:2 oder 4:2. Erwartet die Zuschauer auch morgen ein Torspektakel.

13.21 Uhr: Bei den Leverkusenern werden definitiv Aranguiz und Hicapie fehlen. Beide waren mit ihren Nationalmannschaften noch Heute nacht im Einsatz und kehren nicht rechtzeitig nach Deutschland zurück. Das hatte schon zu Beginn der Länderspielpause für Wut bei Bayer-Trainer Gerardo Seoane gesorgt >>>

12.42 Uhr: BVB-Trainer Marco Rose muss erfinderisch werden. Can (Muskelverletzung), Hazard (Sprunggelenk), Reyna (Muskelverletzung) und Schulz (Muskelverletzung) fallen alle verletzt aus. Hinter Meunier und Hummels stehen zudem noch kleine Fragezeichen. Welche Mannschaft wird der Coach ins Rennen schicken?

-------------------------------------------------

Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Erling Haaland: Irres Transfergerücht! Lewandowski als Ersatz für den BVB-Star?

Borussia Dortmund: Aufgedeckt! ER sollte in letzter Minute noch zum BVB wechseln

Borussia Dortmund: Neuzugang nicht für die Champions League gemeldet – stattdessen spielt er HIER

--------------------------------------------------

12.15 Uhr: Borussia Dortmund wollte in der Länderspielpause eigentlich an einigen taktischen Dingen feilen, doch das klappte nicht so wie gedacht. Gleich 14 Nationalspieler mussten die Schwarzgelben abstellen. Dazu gesellten sich einige Verletzte

Freitag, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Bundesligapartie zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Welches Team findet nach der zweiwöchigen Pause gleich wieder in die Spur?