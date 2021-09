Abwehrpuzzle beim BVB! Auf IHN will Rose keinesfalls verzichten – „Können wir uns nicht leisten“

Er bekommt es beim BVB nicht leicht gemacht. Seitdem Marco Rose in Dortmund seinen Trainerjob antrat, plagen den Ex-Gladbacher Woche um Woche Personalsorgen in der Abwehr.

Auch gegen Bayern Leverkusen steht der Coach von Borussia Dortmund vor einem Abwehrpuzzle. Wie der aktuelle Stand ist und auf wen der BVB auf keinen Fall verzichten kann, hat Rose in der Pressekonferenz vor dem Spiel verraten.

BVB: ER ist bei Rose ohne Wenn und Aber gesetzt

Auf allen Defensiv-Positionen haben die Dortmunder zu kämpfen. In der Innenverteidigung ist noch nicht klar, ob Mats Hummels pünktlich fit wird. „Das ist eine Herausforderung, aber wir gehen das jetzt an“, meint Rose mit Blick auf die geringe Vorbereitung, die Hummels bisher absolviert hat.

Das ist Marco Rose

Geboren am 11. September 1976 in Leipzig

Spielte als aktiver Profi unter anderem für Hannover 96 und Mainz 05

Bei Mainz 05 erlebte viele Jahre unter Jürgen Klopp

Seine Trainierkarriere begann er bei Mainz 05 II und Lok. Leipzig

Bei RB Salzburg arbeitete er sich über die Jugenmannschaften hoch zum Chef-Trainer

2019 bis 2021 war er Trainer von Borussia Mönchengladbach

Seit 2021 trainiert er Borussia Dortmund

Gesetzt hingegen Manuel Akanji. Auch wenn der Schweizer nach der EM quasi keinen Urlaub hatte und zu Beginn der Saison als einer der wenigen fitten Abwehrspieler komplett durchziehen musste, wird er keine Pause bekommen.

Manuel Akanji läuft beim BVB wieder zu Höchstform auf. Foto: dpa

„Auf Manu zu verzichten, können wir uns nicht leisten“, stellt Rose klipp und klar fest. Wer an seiner Seite verteidigt, ist aber völlig offen. Neben Hummels und Emre Can hat auch Neuzugang Marin Pongracic gesundheitliche Beschwerden, wie Rose offenbarte. „Wir müssen sehen, was geht und was nicht geht.“

Wer verteidigt beim BVB auf den Außenbahnen?

Entspannter ist die Situation bei den Außenverteidigern keineswegs. Auf der linken Seite scheint zwar klar, dass Raphael Guerreiro auflaufen wird. Doch sollte auch der Portugiese kurzfristig ausfallen, würde es eng. Auch Nico Schulz ist immer noch verletzt.

Auf der rechten Seite wird der Coach vermutlich auf Felix Passlack setzen. Thomas Meunier kam angeschlagen aus Belgien zurück – ob er rechtzeitig fit wird, ist fraglich.

Trotzdem lässt sich Rose nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Abschlusstraining am Freitag will er die Situation neu bewerten. Nur eine Sache verriet er noch grinsend: „Trotzdem werden wir auf jeden Fall mit vier Abwehrspielern anfangen.“ (mh)