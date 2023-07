Die große Hitze aus dem Mittelmeerraum ist für die meisten dann doch etwas viel. Daher hoffen wir, dass wir in Deutschland davon verschont bleiben. Auch das Wetter in NRW wird hoffentlich nicht so ausarten.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung (wetter.net) spricht jetzt von einer Hitzespitze, macht aber gleichzeitig auch Hoffnung. Vor allem das Wetter in NRW birgt für die Hundstage eine Überraschung.

Wetter in NRW: War’s das mit dem Hitze-Albtraum?

Vom 23. Juli bis zum 23. August stehen die sogenannten „Hundstage“ an. Sie sind oft die heißesten Tage des Jahres. Erwartet uns womöglich auch eine schlimme Hitzewelle wie in Südeuropa? Wetter-Experte Jung berichtet für Anfang nächer Woche von einer Hitzespitze. Doch die soll es eher im Süden Deutschlands geben – und auch längst nicht so krass wie im Mittelmeerraum.

Für den Westen sieht es deutlich angenehmer aus. Denn hier bleibt die Hitze aus, trotz Start in die Hundstage.

Das sind die Temperaturen bei uns für die nächsten Tage:

Freitag (21. Juli): circa 21 Grad, auch mal Regenschauer möglich

Samstag (22. Juli): circa 24 Grad

Sonntag (23. Juli): circa 24 Grad

Montag (24. Juli): circa 25 Grad

Dienstag (25. Juli): circa 22 Grad

Wie geht es weiter?

Im Vergleich zu vielen anderen Regionen haben wir aktuell richtig Glück mit dem Wetter in NRW. Laut Jung ist dieser Juli längst nicht der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Da war es zum Beispiel im Juli 2006 zur WM in Deutschland deutlich wärmer. Doch leider bleibt es weiterhin relativ trocken. Dieser Juli ist einer der trockensten Juli-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Und wie geht es weiter? Für die Landesmitte sind zumindest bis zum 4. August keine besonders heißen Hundstage zu erwarten. Die Temperaturen für nächste Woche sollen zwischen 20 bis 29 Grad liegen. Also eigentlich perfektes Sommerwetter!