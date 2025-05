Wetter in NRW: Auf Hitze folgen Unwetter und Frost-Hammer! „Ordentlich scheppern“

Pünktlich zum Feiertag am 1. Mai hatte ein geradezu hochsommerliches Wetter in NRW schon mal ein Gastspiel gegeben. Und wer den 2. Mai als „Brückentag“ entspannt im Garten, auf dem Balkon oder im Park verbringen kann, wird auch noch einmal mit etwa 28 Grad verwöhnt.

Doch das war es dann auch schon mit den Sommer-Gefühlen. Das Wetter in NRW legt in den nächsten Tagen einen heftigen Absturz hin. So drastisch, dass Diplom-Meteorologe Dominik Jung sogar eine dringende Warnung aussprechen muss. Aber der Reihe nach.

Wetter in NRW: Unwetter lösen Temperatur-Sturz aus

Der Freitag (2. Mai) kommt zwar zunächst etwas bewölkter daher als noch der Donnerstag, bleibt aber mit 28 Grad noch sehr warm. Doch schon zum Nachmittag und Abend wird es vielerorts richtig ungemütlich. Dominik Jung vom Portal „wetter.net“ sagt für das Wetter in NRW einzelne kräftige Schauer und Gewitter voraus und betont: „Das ist jetzt nicht flächendeckend. Aber regional kann es ordentlich scheppern – mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Hier muss man die Wetter-Warnungen gut beobachten!“

Als wäre das nicht genug, kann der Niederschlag auch noch als sogenannter „Blutregen“ daherkommen. Es liegt reichlich Sahara-Staub in der Luft, der durch Regen ausgewaschen wird und sich dann als rotbraune Brühe über Autos, Gartenmöbel & Co. ergießt.

Experte warnt vor Bodenfrost

Doch es gibt noch mehr unschöne Nachrichten zum Wetter in NRW: Die erwähnten Schauer und Gewitter lösen einen heftigen Temperatur-Sturz aus, das Thermometer rauscht in den Keller. So sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung für Montagmorgen (5. Mai) insbesondere für die höheren Lagen 0 bis minus 1 Grad voraus: „Bodenfrost ist weit verbreitet, und das nach fast 30 Grad am 1. und 2. Mai.“

Zwar ist das nächste Hoch schon im Anmarsch. „Riccarda“ zieht über die britischen Inseln nach Westdeutschland und beeinflusst hier das Wetter in NRW. Doch das sieht dann so aus, dass es in erster Linie trocken bleibt. Richtig warm wird es bis auf Weiteres nicht mehr.

Die Aussichten für das Wetter in NRW an den kommenden Tagen:

Samstag: 19 Grad, Mix aus Wolken und Regen

Sonntag: 10 Grad, bewölkt

Montag: 13 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken

Dienstag: 13 Grad, viel Sonne, leichte Bewölkung, trocken

Mittwoch: 14 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken