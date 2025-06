Wetter-Experte beim Blick auf NRW-Lage völlig baff: „Wer hätte das gedacht“

Der Sommer ist in NRW angekommen und viele Sonnenanbeter und Wasserratten zieht es bereits in Freibäder, an Seen, in Eisdielen und Co. In NRW gab es bereits Temperaturen von bis zu 35 Grad. Dieses Wetter wird sich wohl vorerst auch nicht groß verändern.

„Der Juni dreht jetzt auf den letzten Tagen nochmal so richtig voll auf“, berichtet Wetter-Experte Dominik Jung in einem Video von „wetternet“. Bis Anfang Juli soll es entsprechend sehr warm bleiben.

NRW-Wetter überrascht: „Wer hätte das gedacht“

Dabei haben einige den Sommer bereits Anfang des Monats wegen des nassen Starts in NRW und Co. abgeschrieben. Doch sie haben sich offenbar getäuscht. „Dieses Sommerwetter bleibt uns erstmal noch eine ganze Weile erhalten. Wer hätte das noch vor ein paar Tagen gedacht?“ fragt der Wetter-Experte baff.

Mittlerweile befinde sich der Monat sogar im Bereich der wärmsten Juni-Monate seit 1881 – und dabei ist er noch gar nicht vorbei. Auch der Juli soll deutlich wärmer als üblich und entsprechend auch sehr trocken werden. Doch was bedeutet das konkret?

So sollen die Temperaturen im Juli ausfallen

Nach Angaben des Wetter-Experten soll der Monat ein bis zwei Grad wärmer werden, als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Viel Niederschlag sei somit im Juli in NRW nicht zu erwarten.

Bis zum 8. Juli sollen die Temperaturen laut Wetter-Experte wie folgt aussehen: „Die Temperaturen im Westen liegen im Mittel meist bei 25, teilweise bei 30 Grad im Mittel. Ausreißer bei 35 bis 36 Grad.“ Sonnenanbeter und Freibad-Liebhaber können also vorerst aufatmen und die Sonne weiterhin in NRW genießen. Du bist bei dieser Prognose richtig in Urlaubsstimmung gekommen? Hier findest du alle Informationen zu den schönsten Stränden Europas.