Wetter in NRW steuert auf Siebenschläfer-Tag zu – Experte winkt ab: „Schnurzegal“

Viele Sonnenanbeter und auch zahlreiche Menschen, die in Kürze ihren Sommerurlaub antreten, schauen gebannt auf diesen Tag – erst recht, wenn sie alten Bauernregeln etwas abgewinnen können. Der Siebenschläfer-Tag steht bevor! Doch welchen Einfluss hat er auf das Wetter in NRW?

Das Sprichwort besagt: „Das Wetter am Siebenschläfer-Tag noch sieben Wochen bleiben mag.“ Oder anders formuliert: So, wie das Wetter am Siebenschläfer-Tag daherkommt, bleibt es sieben Wochen lang. Was denn da tatsächlich auf uns zukommt, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal „wetter.net“.

So wird das Wetter in NRW am Siebenschläfer-Tag

Werfen wir erst einmal ein Blick auf das Wetter in NRW im Laufe der Woche:

Montag: Mix aus Sonne und Wolken bei bis zu 22 Grad

Dienstag: Sonne und etwas stärkere Bewölkung bei 25 Grad

Mittwoch: viel Sonne, wenige Wolken, bis zu 30 Grad

Donnerstag: sehr sonnig, kaum Wolken, 30 Grad

Am Freitag steht dann der Siebenschläfer-Tag an. Nach aktueller Vorhersage beschert uns das Wetter in NRW dann 28 Grad, viel Sonne und leichte Bewölkung. Was sagt Dominik Jung dazu? „Wenn die Regel gelten würde, hätten wir sieben Wochen Dauersommer. Aber die Regel gilt natürlich so überhaupt nicht. Das Wetter an einem einzelnen Tag ist dem Sommer völlig schnurzegal.“

Der Siebenschläfer-Tag – jedes Jahr am 27. Juni – hat nichts mit dem gleichnamigen Nagetier zu tun, sondern mit einer Legende. Demnach suchten im 3. Jahrhundert sieben junge Christen in einer Höhle bei Ephesus Schutz, um der Christenverfolgung zu entgehen. Sie wurden eingemauert, sollen dort 195 Jahre lang geschlafen haben und am 27. Juni 446 wiederentdeckt worden sein. Angeblich erwachten sie, bezeugten den Glauben an die Auferstehung der Toten – und starben wieder.

Experte sieht „eine gewisse Wahrscheinlichkeit“

Was die Verlässlichkeit der Siebenschläfer-Bauernregel betrifft, winkt der Experte also ab. Dann hat er aber doch noch erfreuliche Nachrichten für alle Sommer-Fans. Statt des einzelnen Siebenschläfer-Tages könne man nämlich das Wetter in NRW im Zeitraum Ende Juni/Anfang Juli betrachten. Denn es gebe, so Dominik Jung, „eine gewisse Wahrscheinlichkeit“, dass das Wetter, wie es in diesem Zeitraum ist, in den nächsten Wochen auch so weitergehen könnte.

Aber wie wird das Wetter in NRW denn nun Ende Juni/Anfang Juli? Dominik Jung vom Portal „wetter.net“ deutete die Prognosen so, dass es bei uns im Westen etwas wärmer wird als im langjährigen Durchschnitt. Ein Temperatur-Sturz sei bis Mitte Juli nahezu ausgeschlossen. Was Landwirte und Hobby-Gärtner nervös machen dürfte: Regen ist kaum in Sicht, es bleibt ziemlich trocken.

So, wie es aussieht, könnte der Siebenschläfer also doch recht behalten. Doch Prognosen sind halt nur Prognosen. Sie können sich in den nächsten Tagen und Wochen noch ändern – und somit dann auch das Wetter in NRW.