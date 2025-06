Von wegen Italien oder Spanien – der schönste Strand Europas liegt HIER

Du bist noch auf der Suche nach dem perfekten Sommer-Urlaub in Europa? Dann hast du die Qual der Wahl, was dein Reiseziel angeht. Es gibt zahlreiche Länder, die dir Erholung und lange Sandstrände bieten.

Was einige allerdings überraschen dürfte: Der schönste Strand in Europa befindet sich nicht etwa in Italien oder Spanien. In einem Ranking sicherte sich ein ganz anderer Ort den ersten Platz. Hast du dort schon einmal Urlaub gemacht?

Urlaub in Europa: Hier befindet sich der schönste Strand

„European best destinations“ hat die schönsten Strände Europas 2025 gekürt. Die Reiseorganisation, mit Sitz in Brüssel, wurde zur Förderung von Kultur und Tourismus in Europa gegründet. Sie erstellt regelmäßige Umfragen, die von tausenden Reisenden auf der ganzen Welt beantwortet werden. Diese Umfragen werden im Anschluss ausgewertet, wodurch unterschiedliche Rankings entstehen.

Platz 1 im Ranking um den schönsten Strand Europas sicherte sich Chalkidi in Griechenland mit dem Strand von Glarokavos. Er befindet sich an der Ostküste von Kassandra und ist von unberührter Natur umgeben. Der Strand besticht durch seinen weißen Sand und klarem, ruhigem und azurblauem Wasser.

Die schönsten Strände in Italien und Griechenland

Italien und Griechenland sicherten sich in dem Ranking Platz zwei und drei. Der schönste Strand Italiens befindet sich demnach in Sardinien. Cala Brandinchi wird oft als „kleines Tahiti“ bezeichnet und liegt in der Region Gallura. Ein Urlaub könnte sich lohnen!

Spaniens schönster Strand ist laut Ranking Cala Pregonda auf Menorca. Der Strand beeindruckt mit einer außergewöhnlichen Kulisse aus goldenem Sand, türkisfarbenem Wasser und beeindruckenden Felsen.

Urlaub: Die 10 schönsten Strände im Überblick

Ein Überblick von den Urlaubsorten mit den 10 schönsten Stränden Europas findest du hier:

Griechenland, Chalkidiki: Port Glarokavos Lagoon Italien, Sardinien: Cala Brandinchi Spanien, Menorca: Cala Pregonda Italien, Sardinien: Cala Luna Portugal, nahe Grândola: Galé-Fontaínhas Italien, Sardinien: La Pelosa Spanien, Andalusien: Playa de Los Muertos Griechenland, Kefalonia: Assos Beach Kroatien, Dubrovnik: Banje Beach Spanien, Asturias: Gulpiyuri Beach

Besonders auffällig: Gleich zwei Strände auf der italienischen Insel Sardinien gehören zu den schönsten Stränden Europas. Doch auch zahlreiche andere Länder bieten sich für deinen Sommer-Urlaub mit schönen Stränden an.