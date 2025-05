Wetter in NRW: Experte warnt vor wachsender Gefahr – „Lage zugespitzt“

Der Mai hat gerade erst angefangen und schon schwenkt die Wetter-Lage in NRW von einem Extrem ins andere. An die 30 Grad gab es bereits, doch schon steht ein großer Wetter-Sturz vor der Haustüre. Am ersten Mai-Wochenende geht es ganz schön rund.

Doch das ist noch nicht alles. Neben den starken Temperaturschwankungen und anstehenden Gewittern kehrt auch noch ein Wetter-Phänomen zurück. Und dann wäre da noch das Problem mit dem Regen… Beziehungsweise mit dem Ausbleiben desselben.

Wetter in NRW legt Kehrtwende ein

Der Freitag (2. Mai) machte mit Temperaturen an die 30 Grad und viel Sonnenschein Lust auf ein sommerliches Wochenende. Doch weit gefehlt! Denn schon am Samstag (3. Mai) suchen regionale Starkregenbänder und Gewitter NRW heim. Örtlich kann das sogar regelrecht „Land unter“ bedeuten. Orkanböen sind auch möglich.

Und auch die Temperaturen gehen in den Keller, mit noch 17 Grad am Samstag und gerade einmal zehn Grad am Sonntag. Zudem grüßt der Saharastaub aus der Atmosphäre und kommt in Form von Blutregen herunter. Der Spuk sollte aber am Sonntag schon wieder vorbei sein.

Wetter in NRW: Gefahr wächst weiter

Nicht vorbei ist jedoch die anhaltende Waldbrandgefahr. Hier hat sich die „Lage zugespitzt“, warnt Meteorloge Dominik Jung von „wetter.net“. Auf einer Skala bis fünf liegt Deutschland flächendeckend auf einer drei bis vier. In besonders betroffenen Regionen gilt allerdings bereits die höchste Warnstufe.

Und das dürfte sich so schnell nicht ändern, denn in den kommenden zwei Wochen ist so gut wie kein Regen zu erwarten, zumindest nach den Gewittern am Wochenende nicht mehr. „Einfach Ebbe“, sagt Jung zu der Ensemble-Prognose für Düsseldorf bis zum 18. Mai. „Da ist fast nix zu sehen“. Ein neues Hoch steht nämlich schon in den Startlöchern. Mehr Sonnenschein und steigende Temperaturen sind die Folge. Diese Kombination dürfte die Waldbrandgefahr weiter ansteigen lassen.