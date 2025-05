A1 und A45 im Ruhrgebiet: Autofahrer brauchen starke Nerven – Autobahnkreuz gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Von Freitag, 9. Mai, bis Montag, 12. Mai, ist am Westhofener Kreuz Geduld gefragt – und zwar reichlich. Denn an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Ruhrgebiet stehen umfangreiche Bauarbeiten an, die für ordentlich Verkehrswirbel sorgen.

So werden nämlich gleich mehrere Brücken zeitgleich modernisiert – mit weitreichenden Folgen: Es kommt zu Vollsperrungen am Autobahnkreuz der A1 und A45 im Ruhrgebiet.

A1 und A45: Hier wird gesperrt – diese Verbindungen sind betroffen

Insgesamt geht es um vier Brückenbauwerke, die die A1 über die A45 führen. Nach langer Vorbereitung beginnt nun eine zentrale Phase des Projekts: Die Träger einer Behelfsbrücke werden aufgelegt. Zeitgleich finden an der Talbrücke Schorveskop auf der A45 Verstärkungsarbeiten statt – der Verkehr wird dort einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Wer regelmäßig durchs Westhofener Kreuz fährt, sollte seine Route für dieses Wochenende also unbedingt überdenken.

Kurzum: Wer nicht unbedingt muss, sollte das Kreuz großräumig umfahren. Der überregionale Verkehr wird weiträumig umgeleitet – oft über Strecken, die vielen schon durch die anhaltende A45-Sperrung bei Lüdenscheid bekannt sein dürften. Für den regionalen Verkehr sind die blauen Umleitungsrouten U2 und U4 eingerichtet. Sie führen über die Anschlussstellen Schwerte und Hagen-Nord – und sollen zumindest ein wenig Entlastung bringen.

Doch welche Autobahn-Abschnitte sind nun genau gesperrt? Hier findest du eine kleine Auflistung.

A45: Vollsperrung in Richtung Dortmund und Frankfurt;

Vollsperrung in Richtung Dortmund und Frankfurt; A45 , Fahrtrichtung Dortmund, auf die A1 in Richtung Köln;

, Fahrtrichtung Dortmund, auf die A1 in Richtung Köln; A45 , Fahrtrichtung Frankfurt, auf die A1 in Richtung Bremen;

, Fahrtrichtung Frankfurt, auf die A1 in Richtung Bremen; A1 , Fahrtrichtung Köln, auf die A45 in Richtung Frankfurt;

, Fahrtrichtung Köln, auf die A45 in Richtung Frankfurt; A1, Fahrtrichtung Bremen, auf die A45 in Richtung Dortmund;

Diese Fahrbahnen bleiben weiterhin befahrbar – alle Infos

Trotz der Sperrungen bleiben einige Fahrbeziehungen im Westhofener Kreuz weiterhin nutzbar:

A45 , Fahrtrichtung Dortmund, auf die A1 in Richtung Bremen;

, Fahrtrichtung Dortmund, auf die A1 in Richtung Bremen; A45 , Fahrtrichtung Frankfurt, auf die A1 in Richtung Köln;

, Fahrtrichtung Frankfurt, auf die A1 in Richtung Köln; A1 , Fahrtrichtung Köln, auf die A45 in Richtung Dortmund;

, Fahrtrichtung Köln, auf die A45 in Richtung Dortmund; A1, Fahrtrichtung Bremen, auf die A45 in Richtung Frankfurt. Diese Verbindung ist lediglich am Freitag (9.5.) von 20 bis 22 Uhr gesperrt. Eine Umleitung erfolgt mit rotem Punkt innerhalb des Autobahnkreuzes.

