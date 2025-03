Verkehr: Führerschein ab April nicht mehr nötig – was Autofahrer wissen müssen

Schätzungsweise haben 54 Millionen Menschen in Deutschland einen Führerschein – und jedes Jahr kommen rund 1, 5 Millionen neue Verkehrs-Teilnehmer dazu. Ganz genau kann das Bundesamt für Straßenwesen die aktuelle Führerscheinzahl allerdings nicht nennen. Denn erst seit der Einführung der Scheckkarte im Jahr 1999 begann die Zählung, wie „inside-digital“ erklärt.

Aber ob als Karte oder noch im alten „Lappen“-Format – die meisten Verkehrs-Teilnehmer haben ihren Führerschein immer im Portemonnaie mit dabei. Das könnte sich ab April nun allerdings ändern…

Verkehr: Führerschein ab April nicht mehr nötig

Jeder Autofahrer hat es bestimmt schon einmal erlebt: Der kurze Schockmoment, wenn man überlegt, ob man den Führerschein gerade dabei hat oder ihn doch zu Hause vergessen hat. Damit ist bald Schluss. Denn wer bald von der Polizei kontrolliert wird, kann einfach zum Handy greifen. Eine neue App, herausgebracht vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), macht das möglich, wie „t-online“ berichtet.

In der neuen App soll sich ein digitales Abbild des Führerscheins befinden. Damit können Autofahrer ihre Fahrerlaubnis entspannt daheim lassen und benötigen lediglich ihr Smartphone bei der Verkehrs-Kontrolle. Wer den digitalen Führerschein benutzen möchte, muss seine Identität mittels eines neuen Personalausweises mit eingeschalteter eID-Funktion nachweisen. Die Funktion kannst du auch nachträglich aktivieren.

Testphase begann schon im März

Schon seit Ende März testet das BMDV den digitalen Führerschein in einer Pilotphase mit 2.500 Teilnehmern in ganz Deutschland, so „Heise“. Bislang musste der Fahrzeugschein weiterhin in Papierform mitgeführt werden, „da die Rechtsänderung noch nicht allen Polizeibehörden bekannt sein könnte“, wie eine Sprecherin des Ministeriums erklärte.

