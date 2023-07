Fast immer, wenn Tiere in einem Tierheim in NRW aufgenommen werden, kann man über die ehemaligen Besitzer nur mit dem Kopf schütteln. So ist es auch bei diesem süßen Kaninchen der Fall.

„Cupcake“, wie ihn ein Tierheim in NRW nennt, musste schon mit seinen acht Monaten sehr viel durchmachen – leider nichts Schönes. Das Schlimmste dabei ist die Penis-Amputation.

Tierheim in NRW: Kaninchen muss schreckliches überstehen

„Cupcake hat mit seinen acht Monaten schon mehr unfreiwillige Abenteuer erlebt als so mancher in seinem ganzen Leben“, beginnt das Tierheim Bergheim (NRW) auf Instagram den Post mit dem Kaninchen. Seine ehemalige Besitzerin kaufte ihn und einen weiteren unkastrierten Bock von einem privaten Händler.

Auch interessant: Wetter in NRW: Orkan „Poly“ wütet auch im Westen – Experte mit Warnung

Sie stellte dann fest, dass beide sich überhaupt nicht verstehen. „Sie gab den einen Bock privat weiter und Cupcake zu einem Tierarzt, um seine ,Kampf-Wunden‘ versorgen zu lassen. Dort blieb er dann zunächst auch, zurücknehmen wollte sie ihn nicht. Zusätzlich zu den Verletzungen stellte sich bei Cupcake noch heraus, dass sein Penis amputiert werden musste“, heißt es in dem Beitrag mit einem Foto vom Rammler.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Den Grund für die Penis-Amputation nennen die Pfleger nicht, allerdings scheint es so, als wäre die traurige Angelegenheit unausweichlich. „Da die behandelnde Tierärztin darin aber keine Erfahrung hatte, bat man uns um Hilfe. Wir übernahmen also das Kaninchen und ließen ihn beim Tierärzteteam in Neuss-Süd operieren“, so das Tierheim.

Auf der Suche nach einem neuen Zuhause

Neben all den schrecklichen Erlebnissen, die Cupcake in seinem noch so jungen Leben bislang durchmachen musste, gibt es vom Tierheim in NRW aber auch eine gute Nachricht. „Mittlerweile geht es dem kleinen Mann wieder richtig gut und nach all dem Mist, den er durchleben musste, hat er nun das schönste Zuhause der Welt verdient. Natürlich an der Seite einer netten Kaninchendame, die an seinem Handicap keinen Anstoß nimmt.

Wer hat ein traumhaftes Kaninchengehege, in das Cupcake einziehen und bis ans Ende seines Lebens glücklich sein darf?“, fragen die Pfleger hoffnungsvoll.

Mehr News für dich:

Ob sich ein Besitzer finden lässt, wird sich dann zeigen. Auf Instagram kann man jedenfalls Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. In den Kommentaren wünschen es sich viele Follower: „Daumen sind gedrückt, dass jemand diesen Süßen bei sich aufnimmt“, „Ich wünsche dem kleinen Mann ein liebevolles Zuhause“ und „Alles Glück dieser Erde für Cupcake“, heißt es dort.