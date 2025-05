Wetter in NRW: Nach Sturm und Gewittern geht es wieder rund – „Macht sich bemerkbar“

Die ersten Tage im Mai haben uns ein ganz schönes Auf und Ab beschert – zumindest was das Wetter in NRW angeht. Nach fast 30 Grad am Donnerstag und Freitag (1. und 2. Mai) kam es am Samstag (3. Mai) plötzlich zu Regen und Gewittern.

Doch wie soll es in der nächsten Woche aussehen? Geht das Wetter in NRW im Mai so turbulent weiter? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ klärt auf.

Wetter in NRW: Das erwartet dich nach den Gewittern

An den ersten zwei Mai-Tagen zeigte sich das Wetter in NRW von seiner besten Seite, doch schon am Samstag (3. Mai) zerstörten einzelne schwere Gewitter die Idylle. „In der nächsten Woche macht sich das nächste Hoch schon wieder bemerkbar“, lässt Dominik Jung nun die Hoffnung auf die nächste Kehrtwende keimen.

Nach den Schauern und Gewittern soll es also rasch wieder trocken sein. Schon der Sonntag (4. Mai) soll „sehr entspannt“ werden, so Jung. Zwar gibt es noch einige dichte Wolken und auch ein paar Regen-Schauer in NRW, aber auch ein bisschen Sonnenschein soll durch die Wolkendecke kommen. „Die große Gewitterlage ist dann eigentlich weitgehend vorüber“. Eine Sache schlägt allerdings auf die Stimmung…

Denn trotz des frühlingshaften Wetters fallen die Temperaturen am Sonntag bundesweit auf 9 bis 16 Grad – „die haben sich teilweise halbiert“, stellt der Diplom-Meteorologe fest. In NRW sollen es rund 10 Grad werden.

So soll es in der kommenden Woche werden

Eine gute Nachricht gibt es aber dennoch: Nächste Woche geht es schon wieder bergauf und „das Hoch macht sich bemerkbar“. Am Montag (5. Mai) sollen die Temperaturen in NRW bei sonnigem Wetter schon 14 Grad erreichen und bis Dienstag (6. Mai) auf 15 Grad steigen. Auch Mittwoch (7. Mai) soll es – trotz dichteren Wolken – weiterhin trocken bleiben. Die Temperaturen liegen dann um die 16 Grad. Donnerstag (8. Mai) geht es trocken mit 17 Grad weiter.