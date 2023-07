Ein Zoo in NRW hat traurige Nachrichten zu verkünden. Denn das Regenbogenhaus im Krefelder Zoo musste am Mittwoch (19. Juli) bekanntgeben, dass ihre Faultierdame Lulu im hohen Alter von mindestens 50 Jahren verstorben ist. Es scheint, es läge derzeit ein kleiner Faultier-Fluch auf den Zoos in NRW. Denn auch im Allwetterzoo Münster ist vor kurzem ein Faultier verstorben.

Mit der Faultier-Dame ist jetzt aber ein ganz besonderes Faultier gestorben, denn bei diesem Besucher-Liebling ist sich der Krefelder Zoo gar nicht so sicher, was genau es mit dem Tier aus dem Zoo in NRW so auf sich hatte. Um welche Geheimnisse oder Unklarheiten es sich bei Faultier-Lady Lulu handelt, erzählt der Krefelder Zoo in einem Facebook-Eintrag.

Zoo in NRW: Geburtsdatum nicht bekannt

Der Zoo offenbart in seinem Facebook-Post, dass er das genaue Geburtsdatum der Faultier-Dame Lulu gar nicht so genau weiß. Grund dafür ist, dass Lulu wahrscheinlich ein Wildfang war. Sicher ist nur die gemeinsame Reise ab Juni 1974. Denn von diesem Zeitpunkt an übernahm der Krefelder Zoo Lulu aus dem Lincoln Park Zoo in Chicago. Vermutlich war Lulu das älteste Hoffmann-Zweifinger-Faultier in Menschenhand.

Dass das Hoffmann-Zweifinger-Faultier Lulu keine Nachkommen hatte, liegt vermutlich daran, dass sie kein gemeines Zweifinger-Faultier ist wie „Jan“ und es daher zu keiner Paarung gekommen ist.

Der Grund für Lulus Tod

Das Faultier Lulu ist bereits im Oktober 2022 abgestürzt. Die Tierpfleger bemerkten das gestürzte Faultier-Weibchen und unterzogen es einem Check-Up. Lulu war da bereits sehr mager. In der Blutuntersuchung konnte eine Anämie festgestellt werden, aber im Ultraschall zeigte sich, außer einer altersbedingten Nierenveränderung, keine Auffälligkeiten.

Die Anämie konnte durch eine spezielle Vitamin- und Medikamenten-Behandlung behoben und die Futteraufnahme konnte wieder gesteigert werden. Nachdem man alles für die Gesundheit von Lulu getan hat, geht man im Krefelder Zoo von einem altersbedingten Tod von der Faultierdame Lulu aus.

