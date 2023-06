Wetter in NRW stellt Stadtwerke vor massive Probleme – sitzen Kunden bald auf dem Trockenen?

Das Wetter in NRW ist aktuell vor allem eins: sommerlich warm. Und dazu auch trocken. Den Regenschirm mussten wir schon lange nicht mehr herausholen. Eigentlich ganz angenehm. Doch der ausbleibende Regen bringt auch Probleme mit sich.

Beim Wetter in NRW glänzt der Regen aktuell mit Abwesenheit. Weit und breit ist kein Tropfen zu sehen. Die Stadtwerke Emmerich warnen jetzt in einer Pressemitteilung: Wegen der anhaltenden Trockenheit und des außergewöhnlich hohen Wasserverbrauchs ist die Gefahr groß, dass das Trinkwasser in Emmerich knapp wird!

Emmerich mit Problemen, ist auch das Ruhrgebiet betroffen?

Doch mit Trockenheit haben nicht nur die Einwohner von Emmerich zu kämpfen. Auch im Ruhrgebiet fällt derzeit kein Tropfen vom Himmel. Droht hier also ein ähnliches Szenario? „Die Stadtwerke Bochum beziehen das Trinkwasser für Bochum aus den Wasserwerken an der Ruhr in Essen-Horst und Witten. Die Talsperren an der Ruhr sind aktuell gut gefühlt, Die Versorgung in Bochum damit gesichert“, heißt es von den Stadtwerken Bochum auf Nachfrage von DER WESTEN.

Und auch in Duisburg erwartet man in diesem Jahr keine Knappheit in der Trinkwasserversorgung. „Unsere beiden Wasserwerke, die große Teile von Duisburg versorgen, gewinnen das Trinkwasser aus Grundwasservorkommen, die sich vor allem in den Monaten der kalten Jahreszeit auffüllen, und aus Rheinuferfiltrat. Die hier verfügbaren Wassermengen sind so groß, dass eine Knappheit nicht zu erwarten ist“, heißt es von der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft.

Auch Dortmund ist gut versorgt

Aufatmen auch in Dortmund: Auch hier bestehe aktuell kein Grund zur Sorge, wie eine Unternehmenssprecherin der Dortmunder Energie- und Wasserversorgungs GmbH versichert: „Wir gewinnen das Trinkwasser aus der Ruhr und die Talsperren sind derzeit sehr gut – sogar überdurchschnittlich – gefüllt.“