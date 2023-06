Wetter in NRW: Jetzt wird es komplett wild – Experte kippt vom Stuhl! „Richtig turbulent“

Das Wetter verwöhnt uns in NRW aktuell nach allen Regeln der Kunst. Kaum ein Wölkchen am Himmel, Sonne satt – das ganz bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Doch lange soll die stabile Hochdruck-Phase nicht mehr anhalten.

Nach Angaben von Dominik Jung müssen wir uns in NRW bald gehörig umstellen: „Es ist ein wildes Hin und Her. Und bald wird’s auch richtig turbulent“, kündigt der Wetter-Experte an.

Wetter in NRW: „Geht ordentlich zur Sache“

Das Wochenende bringt uns in NRW noch einmal alles, was das Herz begehrt. Doch Anfang der kommenden Woche ist erst einmal Schluss mit der Herrlichkeit. Denn statt trockener Hitze droht laut Dominik Jung ab Montag (19. Juni) drückende Schwüle in Deutschland. Auch in NRW müssen wir dann vereinzelt mit Gewittern und Starkregen rechnen.

Ähnliches Bild am Dienstag. Genau wie am Vortag soll es auch am schwülwarmen Dienstag an vielen Stellen in NRW trocken bleiben. Doch das Unwetter-Potenzial sei nach Angaben des Meteorologen groß: „Wo die Unwetter abladen, geht es ordentlich zur Sache.“

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 24 bis 28 Grad, nachts 14 bis 11 Grad

Samstag: 25 bis 29 Grad, nachts 14 bis 10 Grad

Sonntag: 28 bis 32 Grad, nachts 18 bis 15 Grad

Kommt jetzt die Sahara-Hitze?

An der unbeständigen Wetter-Lage soll sich sich auch im Verlauf der Woche nicht viel ändern. Laut Dominik Jung („wetter.net“) könnte uns am übernächsten Wochenende die Super-Hitze drohen. Dann könnte Hitze aus der Sahara von Südwesten heranrollen und das Thermometer auf Werte über 35 Grad in NRW klettern lassen.

Die Hitze-Spitzen „können extrem werden“, fürchtet der Meteorologe. Aber noch seien die Berechnungen der Wettermodelle noch nicht festgelegt. Denn Richtung Monatsende sei Abkühlung in Sicht. Unklar ist, ob zwischendurch noch die Extrem-Hitze kommt, oder wir davon verschont bleiben. Fest steht laut Dominik Jung: „Die langweilige Zeit für uns Meteorologen ist wieder vorbei.“