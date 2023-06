Castrop-Rauxel: Wilde Massenschlägerei vor Netto ++ Zeugen sehen Messer und Machete ++ Hubschrauber-Einsatz

Hässliche Szenen am Donnerstagabend (15. Juni) in Castrop-Rauxel. Wie die Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt, sind am späten Nachmittag zwei größere Gruppen an der Wartburgstraße im Stadtteil Habinghorst aufeinander losgegangen. Unbestätigten Informationen zufolge soll ein Streit zwischen mehreren Personen bei Netto eskaliert sein.

Demnach soll die Auseinandersetzung in einer Massenschlägerei geendet sein, bei der mindestens ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Die Polizei rückte mit mehreren Mannschaftswagen an, um die Lage zu beruhigen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei haben fünf der Beteiligten Verletzungen davongetragen. Zwei der Betroffenen seien schwer, eine möglicherweise schwerstverletzt. Der Person soll Informationen von DER WESTEN zufolge ein Messer in den Bauch gerammt worden sein.

Castrop-Rauxel: Streit-Auslöser bei Netto?

Gegen 17.45 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Als die ersten Beamten am Einsatzort eintrafen, sollen einige der Beteiligten geflüchtet sein. Zwischenzeitlich kreiste ein Hubschrauber über Castrop-Rauxel, um nach Flüchtigen zu suchen. Augenzeugen berichteten den „Ruhrnachrichten“ zufolge von wilden Szenen.

Einsatzkräfte der Polizei-Hundertschaft sind in Castrop-Rauxel im Einsatz. Foto: Florian Fernandez / news4-video line

Demnach sollen rund 70 bis 80 Leute auf einem Kreisverkehr vor dem Netto an der Wartburgstraße in Castrop-Rauxel geprügelt haben. Anwohner sprechen auch vom Einsatz von Macheten und Knüppeln. Der Streit soll im Discounter gestartet sein.

Anwohner wollen außerdem gesehen haben, wie ein Beteiligter des Streits auf dem Netto-Parkplatz mit seinem Auto versucht haben soll, Kontrahenten zu überfahren. Er soll mehrere Menschen angefahren haben. Dies wollte ein Polizeisprecher vor Ort weder dementieren noch bestätigen.

Großeinsatz der Polizei in Castrop-Rauxel. Foto: Justin Brosch

Kräfte der Polizei-Hundertschaft haben die Streithähne in der Zwischenzeit voneinander getrennt. „Die Lage hat sich beruhigt“, so der Polizeisprecher. Die Beamten müssen nun herausfinden, wie es zu der Auseinandersetzung kommen konnte. Zu den Hintergründen des Streits und wer sich an der Schlägerei beteiligt hat, ist noch unklar.